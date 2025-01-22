麥當勞水晶麻雀｜麥當勞推50周年水晶麻雀　$988限量發售+送$100美食禮券【附搶購方法】

▲ 麥當勞明天（23日）推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」。

【麥當勞優惠/麥當勞水晶麻雀】為慶祝成立50周年，麥當勞於明天（23日）限量推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」共1850套，大家可透過麥當勞App訂購，先到先得，售完即止！

▲ 麥當勞推出「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」1850套。（相關機構提供）

麥當勞水晶麻雀｜麥當勞推出限量「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」

麥當勞由明日（23日）上午11時起推出50週年主題限定「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」，全港限量1,850套發售，用戶可經由麥當勞APP進入指定網站以$988（標準價$1888）訂購，訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選取取貨餐廳，每位會員最多可訂購1套。成功訂購後會收到電郵確認，並須於訂購後7日內到已選取之指定餐廳取貨。另外，水晶麻雀套裝更包括5張$20麥當勞美食禮券，讓大家可以選購心水美食。

▲ 麥當勞水晶麻雀套裝包括5張$20麥當勞美食禮券，讓大家可以選購心水美食。（相關機構提供）

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麥當勞水晶麻雀｜每隻麻雀刻上麥當勞經典人物

「麥當勞樂園人物水晶麻雀套裝」以不同麥當勞樂園經典人物設計，包括漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟及薯條脆卜卜。全副144隻水晶麻雀，通通刻上經典麥當勞樂園人物：「一筒」印有滑嘟嘟、「一索」以小飛飛為主角；漢堡神偷現身「一萬」；「花牌」、「番子」則有如薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長等。麻雀套裝附有多款精美配件，如專屬金卡、麥當勞標誌骰子及牌尺、以及風莊，極具收藏價值，各位麥當勞迷切勿錯過！

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