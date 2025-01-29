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2025蛇年開運法｜唐碧霞親授蛇年開運12大秘笈　擇吉日理髮+做家務有助提升運勢

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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堪輿學家唐碧霞師傅教12大增強運勢方法。

【唐碧霞2025運程/蛇年運程/開運方法】新年新氣象！踏入乙巳蛇年，大家都希望有一個新開始，如果想事業、愛情以及家宅運逆轉或提升，原來可以用玄學角度去作出改善，TOPick搵來堪輿學家唐碧霞教大家開運大法，碧霞老師更會講述「五行改運妙法」。

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唐碧霞2025蛇年運程｜財運睇鼻頭及手掌

在講述12項開運秘笈前，碧霞老師先為大家解構「發達面相」，當中可觀察鼻頭及手掌顏色：「鼻子象徵『財帛宮』，鼻頭光澤明亮，則代表當日財運不俗，再加上掌色偏白或粉紅色代表財運較好，有幸運得財之意，對財運有正面幫助，可在當日投資、與他人合作、進行決策等等。」

相反若鼻頭出現紅腫、黑頭、顏色灰暗或露出鼻毛，則代表當日財運不佳，容易出現破財。另外投資方面不宜太過進取。再加上手掌顏色較紅，即代表辛苦得財，不宜進行任何投資、合作、商業決策等。

堪輿學家唐碧霞解構「發達面相」，當中可觀察鼻頭及手掌顏色。（TOPick記者攝）

唐碧霞2025蛇年開運法｜抱B兼做家務有助開運

其中每年的立春（新曆2月3日）、立夏（新曆5月5日）、立秋（新曆8月7日）及立冬（新曆11月7日）的氣色最為重要，可作為參照未來數月運勢的指標。

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碧霞老師分享12項增強運勢方法：

  • 1. 孝敬父母
  • 2. 多做善事（修橋鋪路、賑濟救災、幫助有需要人士、做義工）
  • 3. 上午九點至下午三點曬太陽（適合秋天及冬天出世人士）
  • 4. 行山接觸大自然（適合秋天及冬天出世人士）
  • 5. 接觸高能量的人，保持正面樂觀態度
  • 6. 收拾家務，扔掉沒用的東西
  • 7. 挑選合適的理髮吉日
  • 8. 祭拜先人，春秋二祭（清明節及重陽節祭祖)
  • 9. 多抱抱嬰兒
  • 10. 去湖邊餵魚（適合春天及夏天出世人士）
  • 11. 把不穿的衣服捐出去
  • 12. 定期做運動

挑選合適的理髮吉日有助增強運勢。（iStock圖片）

唐碧霞2025蛇年運程｜五行改運法

另外，碧霞老師建議大家從生活上進行改運，當中不同的五行屬性，方法亦有所不同。

命運與生活息息相關，很多時專業的玄學家會根據客人的八字，為客人進行詳細分析，從而提出從生活中可以做到的改運方法，筆者稱為「生活改運法」。由於未能為各讀者親身批算八字，故以季節作為區分命中所喜之五行，（一般分析八字必須透過專業的命理師，因八字有千萬種組合，可從扶抑、通關、調候等方面著手）。

2025五行改運法｜1. 命格缺金之人

假設出生在春季的朋友，即出生在正月、農曆二月及農曆三月（月支為寅、卯、辰者），其人命格木重缺金。

  • 幸運顏色：白色、金色及銀色
  • 幸運數字：4、9
  • 幸運方位：正西
  • 日常改運法：多去金店、琴行、健身室、卡拉OK、演唱會
  • 適合佩戴的飾物：黃金、白金、純銀等
  • 適合移民的地區：英國、美國

2025五行改運法｜2. 命格缺水之人

假設出生在夏季的朋友，即農曆四月、農曆五月及農曆六月（月支為巳、午、未者），其人命格火重缺水。

  • 幸運顏色：黑色、藍色、灰色
  • 幸運數字：1、6
  • 幸運方位：正北
  • 日常改運法：多去游泳池、海灘、水族館、咖啡店、家中或公司養魚（建議邀請專業風水師到家中勘察環境，才決定在那一個方位設置魚缸）
  • 適合佩戴的飾物：黑碧璽、黑髮晶、藍寶石等
  • 適合移民的地區：北京、俄羅斯

2025五行改運法｜3. 命格缺木之人

假設出生在秋季的朋友，即農曆七月、農曆八月及農曆九月（月支為申、酉、戌者），其人命格金重缺木。

  • 幸運顏色：綠色、青色
  • 幸運數字：3、8
  • 幸運方位：正東
  • 日常改運法：多去花店、花墟、書店、傢俬店、家中或辦公室可種植植物（建議邀請專業風水師到家中勘察環境，才決定在那一個方位擺放風水植物）
  • 適合佩戴的飾物：綠幽靈、綠寶石、翡翠、綠髮晶、綠碧璽
  • 適合移民的地區：上海、台灣、日本

2025五行改運法｜4. 命格缺火之人

假設出生在冬季的朋友，即農曆十月、農曆十一月及農曆十二月（月支為亥、子、丑者），其人命格水重缺火。

  • 幸運顏色：紅色、紫色、橙色、粉紅色
  • 幸運數字：2、7
  • 幸運方位：正南
  • 日常改運法：多去電器舖、燈飾店、馬場、燒烤場、烤肉店
  • 適合佩戴的飾物：紅寶石、紅瑪瑙、紫水晶等
  • 適合移民的地區：澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國

資料來源：唐碧霞師傅

延伸閱讀：辦公室風水2025｜堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局　打工仔想保飯碗升職加薪可以點擺位？

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