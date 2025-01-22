八達通派錢｜1.27起大派6,880萬元新年優惠　掃二維碼贏高達$88利是回贈

▲ 八達通將於本月27日至2月28日期間，逢早上7時、早上11時及傍晚6時大派利是。（陳靜儀攝）

乙巳蛇年將至，八達通今日（22日）宣布，舉辦歷來最大型的農曆新年推廣活動「八達通同你『嘟』聲報喜」，下周一（27日）起一連33日，派出逾120萬封、總值888萬元利是，用戶每日最高獲88元；且提供逾6,000萬元商戶優惠。

八達通將於本月27日至2月28日期間，逢早上7時、早上11時及傍晚6時派利是。

市民先下載並登入八達通App，把八達通連結至「好賞嘟」計劃，便可透過4大方法「搶利是」，包括使用手機或八達通App，掃描遍佈全港36個戶外廣告版，如銅鑼灣金百利商場、旺角W Plaza等的巨型二維碼；輕碰商戶宣傳品的NFC標誌；以及點擊八達通App或線上廣告玩遊戲。

利是價值2、6、8或88元，每人每日只可獲取1次。只要再在當日或翌日，以八達通於全港逾19萬個消費點，包括零售、餐飲、交通等，完成合資格單一消費交易，即可於完交易後第3日，透過八達通App拍卡兌換現金獎賞。每人每日限取1封利是。

消費滿100元：兌换2元、6元或8元利是

消費滿500元：兌换88元利是

此外，26個主要零售及餐飲集團將提供逾6,000萬元優惠，例如Aeon購物滿150元減8元、大家樂晚市「萬事如意/豐衣足食2人餐」減18元等。

八達通發言人表示，很多市民會在農曆新年首周離港外遊，故一般機構僅於該時段設推廣優惠，但八達通今年首次推出長達33日的活動，派發的利是更適用於逾19萬個消費點，冀吸引全港市民留港消費，刺激本地經濟。

發言人又指，在樂悠咭及工展會推出優惠活動後，八達通app用戶的消費金額及次數，增加3至5成，預計今次活動推出後，app用戶量亦將錄雙位數增長。

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