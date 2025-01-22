青年躺平｜6成半學生對「躺平」感正面或中立　曾智華：學生躺平非新鮮嘢

▲ 香港基督教女青年會調查發現，調查指近3成受訪中學生自覺「躺平」，逾2成已「躺平」超過3年。（梁偉榮攝）

【躺平主義／中學生／讀書壓力】前晚舊同學聚會，「肥B」煞有介事拉我肥碌講：「喂，依家啲年輕人，真係不知所謂，竟然有六成半對『躺平』持正面或中立態度，成何體統？咁搞法，社會將人人向下流，香港仲有乜前景呢？」

第二個講就話啫，「肥B」講？我真係幾乎口裏面啖法國紅酒都噴埋出嚟！

我輩在七十年代讀大學者，有邊個唔係視西方的頹廢及嬉皮士生活為時尚？

講近啲，住大學宿舍時，十之六七搞搞震，應該上課時就「較腳」（即走堂）去咗拍拖睇戲打麻雀，功課就你抄我我抄你，以反叛當有型。

其實，此乃青年時期的一般現象。當一個二個畢業後，進入職場，就立即轉思維，競賽馬上身，開閘就唔衰得。

相信大家都觀察到，不少昔日的per友，打幾年工後，分分鐘變成另一個人。

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小弟計過，當年我母校聖若瑟書院最百厭最壞（以當時道德眼光）學生，不少日後竟成為醫生大狀高管教授校長……老友，當年我真真見證班友「躺平」㗎！

呢個現象，肯定並非只得「聖祖記」（聖若瑟）如此，其實，不少老友在Band Five畢業的，同樣有成為社會精英的，在專業界（因講漂亮學歷）未必出頭，但去到彈性極大的商界，不少出人頭地。

我肥碌想指出，年輕人話追求「躺平」，唔使緊張，因代代皆如此，可能更甚。

見真章的，是當佢哋變為三四十歲，開始拍拖生仔做父母要孭起頭家，以及，要與人比較成就時，就會改變價值觀發力㗎嘞！你睇特朗普吖！

全文刊於《經濟日報》，原題為「學生「躺平」非新鮮嘢」