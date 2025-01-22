馬術盛典2025｜香港國際馬術盛典將於情人節揭幕　8大亮點先睹為快

▲ 2025浪琴香港國際馬術盛典將於情人節揭幕，8大亮點先睹為快。

【馬術盛典 / 馬會 / 浪琴】首屆浪琴香港國際馬術盛典（LHKIHS）的倒計時已經開始，活動將於2025年2月14日至16日在亞洲國際博覽館舉行，為觀眾帶來一場活力四射的精彩盛會。

這場世界級的馬術賽事將為來賓提供一系列非凡體驗，包括緊張刺激的馬術賽程，由30位國際五星級障礙賽騎手和優秀馬匹共同呈現的精彩馬術表演，以及引人入勝的娛樂活動和佳餚美饌。以下8大精選活動不容錯過：

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馬術盛典2025｜星級障礙賽及盛裝舞步陣容

盛典將於2025年2月舉行，為期3天呈獻5場表演。每場表演將展現1場五星級國際馬術障礙賽、2場馬術表演，以及2場額外的障礙賽或盛裝舞步表演。觀眾將有機會親眼一睹30位國際五星級障礙賽騎手參賽，一同角逐總約港幣650萬元的獎金。

值得關注的世界級障礙賽騎手包括奧地利的Max Kuhner、法國的Julien Anquetin、英國的Scott Brash、德國的Richard Vogel、瑞士的Pius Schwizer，以及中國香港的馬會馬術隊成員林立信、賴楨敏和黎嘉怡。除了傳統的馬術障礙比賽外，觀眾還可欣賞到10位世界頂級的高度障礙賽騎手，以及預計70匹國際級馬術賽馬匹將通過空運來港，參加高桿跳躍（相當於人類的跳高）以及其他挑戰跳躍高度的比賽。

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馬術盛典2025｜設得蘭矮種馬大賽

在這項與眾不同的賽事中，觀眾可以期待體驗到8匹設德蘭矮種馬及其騎手在賽道上競爭的驚險場面，賽道上設有模仿著名的安特里大國際賽障礙的跳躍障礙物——這是世界上最著名的跳馬賽之一。這些來自英國本土的設德蘭小馬和年齡在8到14歲之間的騎手們的表演，絕對是對兒童和有志於馬術的愛好者的絕佳啟蒙節目。

馬術盛典2025｜世界知名馬術藝術家Santi Serra馬術表演

Santi Serra將藝術完美融入馬術表演，充分演繹「人馬合一」的高超馴馬技巧。在這場馬術大 師班中，Santi Serra將與他的四匹阿拉伯馬，進行一場表現馬與人之間聯繫的表演。Santi 將不 使用鞍座或韁繩，與馬匹完美配合。觀眾將可見證在這位世界著名的馬術表演者指導下，馬匹保持放鬆和自在，以精確的控制在迷人的舞蹈中快速奔跑和停止。

馬術盛典2025｜香港賽馬會Live Zone

觀眾如希望近距離接觸心儀騎手並深入了解馬術世界的觀眾，定必到訪這個區域。香港賽馬會作為此次盛典的創辦夥伴，將鼎力支持當中的香港賽馬會Live Zone，為訪客帶來精彩紛呈的講座和訪談節目。活動屆時還會邀請不同界別的香港頂尖騎手進行深度訪談，包括馬會馬術隊騎手何苑欣、蕭頴瑩和陳萃彥，以及介紹馬匹料理員和釘甲匠等幕後工作。

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馬術盛典2025｜親子同樂探索馬術世界

為期3日的活動期間，Lifestyle Village將為新一代馬術愛好者提供多元化的精彩體驗。Kid’s Zone讓小馬術迷們體驗趣味十足的玩偶馬術遊戲及參與模擬賽馬比賽，一試身手。

馬術盛典2025｜尊享獨特品味盛宴

賓客在Chef’s Theatre可以放鬆身心，盡情享受本地名廚以精湛廚藝呈獻的味蕾盛宴。一眾名廚將主持共20場互動烹飪示範，呈獻各自的招牌菜式及最愛的本地佳餚，並分享其料理心得，啟發大家的靈感。

馬術盛典2025｜品牌雲集時尚盛會

想進一步深入體驗活動的時尚氛圍，訪客可到Fashion Runway欣賞本地設計師及品牌的獨家時裝表演，以及由多位人氣造型師主持的互動造型教學。香港知名設計師Barney Cheng、HARRISON WONG和SPYHENRYLAU將在Fashion Runway上展示他們的標誌性設計。

此外，展覽還與香港兒童時裝周（HKKFW）合作，於2月15日上午10時至12時，在Fashion Runway上舉行時裝表演。香港兒童時裝周亦將於2月16日上午10時至中午12時舉辦第3屆「模特世界盃之新秀大賽」，讓小朋友們有機會踏上舞台，追逐他們的時尚夢想。

▲ 訪客將可以欣賞到來自香港知名設計師和品牌的獨家時裝表演，香港知名設計師Barney Cheng、 HARRISON WONG和SPYHENRYLAU將帶來他們的最新設計。（主辦方圖片）

馬術盛典2025｜與眾不同的購物旅程

尋找獨特購物體驗的訪客可以在Lifestyle Village的攤位中盡情探索，這裡匯聚超過50個品牌，涵蓋馬術、時尚美容、美食等多個領域。訪客可以選購他們喜愛的品牌，如NATACHA VAN、 CHAGEE、FH&Home、香港汽車露營、Harcour及Prestige Italia等。

此外，Lifestyle Village的「Idea Box」區將展示12個精心策劃的獨立品牌，如Lofree、 WEIXUWANG、XUEGU和LEBLANC，每個品牌都會展示在時尚的可收藏木盒中精美包裝的迷人 產品，現場以神秘盒的形式出售。

馬術盛典2025｜盛典詳情

門票購買：快達票（HK Ticketing）

門票價格：$560起

日期及時間：2025年2月14日（星期五）下午6時20分至晚上10時25分；2025年2月15日（星期六）下午1時至晚上10時30分；2025年2月16日（星期日）下午1時至晚上10時30分

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