辦公室風水2025｜堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局　打工仔想保飯碗升職加薪可以點擺位？

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

【堪輿學家唐碧霞/辦公室風水佈局2025】作為打工仔，當然想保住飯碗長做長有，最好能夠升職加薪兼遠離是非，堪輿學家唐碧霞老師就教大家蛇年辦公桌風水佈局，擺位正確，自然心想事成，分分鐘行運一條龍！

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

辦公室風水2025｜辦公桌風水 升職佈局

辦公桌風水擺設｜1. 正西放9層玉製文昌塔

唐碧霞老師指出，想升職的話，最重要是在辦公桌的正西位置擺放文昌塔，可以選擇9層的玉製綠色文昌塔。

辦公桌風水擺設｜2. 正西放4枝水種富貴竹

同時在正西的位置，最好也放置4枝水種的富貴竹，因為這位置代表四綠文昌星，對於從事文職工作，或者關乎文昌、讀書，就特別有利。

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辦公室風水2025｜辦公桌風水 加人工佈局

辦公桌風水擺設｜1.正南偏財位、西南正財位保持乾淨整齊

想加人工的話，就要靠財位，分別是正南偏財位和西南正財位，財位位置一定要保持乾淨整齊，因為經常說：「財不入急門，財亦不入污門」。

辦公桌風水擺設｜2.西南放8粒金元寶/水種黃金葛、發財樹

在西南的位置，即是八白財星位置，最簡單可以擺放8粒金元寶，同時可以種植水種的黃金葛，或者水種發財樹，這樣就能夠招到財。

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

辦公桌風水擺設｜3.西南放個人照片/小鬧鐘

如果辦公桌未能放置這麼多物品，可以怎麼辦？最簡單可以在西南位置放自己的照片，同時可以放一個小鬧鐘，要有時分秒的，不停地轉動，這樣就可以轉動財位。

辦公桌風水擺設｜4.正南偏財位放8粒石春珠/6粒金元寶

正南位置就位於偏財位，亦代表六白的偏財星，所以在這個位置亦可以放8粒石春珠或放6粒金元寶，一樣可以催到財。

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辦公室風水2025｜化解是非佈局

辦公桌風水擺設｜1.西北忌放郁動東西

通常寫字樓工作都容易多是非、小人或者麻煩事，去到2025年，是非位飛到去西北位置，即是三碧是非星，所以西北位置，第一樣東西，千萬不要放置郁動的東西、個人照片、綠色青色物品或植物，這些東西全都要避免。

辦公桌風水擺設｜2.西北放9個一元硬幣

相反想化是非的話，亦都可以在西北位置，擺放9個一元硬幣，紫荊花面可以向上，這樣自然可以化解一些是非或者麻煩事。

同場加映：職場炒人10大先兆

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

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▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

▲ 堪輿學家唐碧霞教辦公桌風水佈局！（越玲瓏攝）

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辦公室風水2025｜保飯碗佈局

辦公桌風水擺設｜1.椅子要有靠背

上班最重要保到飯碗，所以椅子非常重要，第一樣東西，椅子一定要有靠背，有靠背代表有靠山，如果沒有靠背怎麼辦？最簡單可以自製靠山，假設八字不是忌土的話，亦可以在椅背放黃色或棕色外套，忌土的話，亦不打緊，可以加高椅子，例如在椅子加頭枕，令到椅背愈來愈高。

辦公桌風水擺設｜2.選坐背向西南、正南、正東，正西位置

在選座位方面也要注意，例如後面空空如也、對住走廊的話，這寓意新一年工作運方面差少少，很多時候容易工作不保，又或是對住走廊、洗手間、垃圾桶的話，這些位置的氣場也是一般，所以選背後靠住西南或者正南，甚至靠住正東方位，或者靠正西都是不錯的位置。

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