傳苟芸慧離婚︱苟芸慧不直接否認婚變傳聞　苟姑娘：希望大家有新開始

▲ 苟芸慧不直接否認婚變傳聞。

【苟芸慧 / 苟姑娘 / 陸漢洋】苟芸慧在今日（1月22日）現身銅鑼灣利舞臺，與名廚楊尚友齊為烹飪比賽活動當評判。

苟芸慧在會上透露，下廚是其最佳減壓方法，同時覺得到街巿買餸也是種享受，稱：「我一直喜歡吃東西，近年更愛上了煮食，下廚時可以忘記一切煩惱，心無旁騖、一心一意去炮製美食，這種近乎忘我的境界，真的超爽！」

她又笑認靚女行街巿一定有著數：「香港街巿的檔主人情味十足，不但教我如何挑選新鮮食材，更經常送一些新進食材給我嚐鮮，所以我經常逛街巿都有意外收穫呢！」

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傳苟芸慧離婚︱希望大家有新開始

另外，2018年與陸漢洋結婚的苟芸慧，近年屢傳婚變，早前更發文稱：「當你以為自己是一個人嘅時候」似暗示已回復單身。對於婚變，她沒有直接承認但也沒有否認，只稱私人事不回應，暫以工作為先，並稱：「2025年，希望大家有新開始。」

同時透露自己已準備好全面復出，希望會有多些工作，更謙稱自己不敢對工作有太多要求，表示：「要人哋睇中我，我唔覺自己有資格揀人。」

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