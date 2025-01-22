抗癌勇士｜66歲女星患4期黑色素癌暴瘦病容曝光　化療後皮膚裂開體無完膚狂出疹

▲ 66歲女星患4期黑色素癌，暴瘦病容曝光。

【陳文茜／皮膚癌／黑色素瘤／抗癌／化療】66歲台灣資深媒體人陳文茜去年年底公開因癌症復發，需要停工休養。其後她突然宣布復工，最近更公開抗癌近照，明顯可見臉頰消瘦不少。陳文茜指，化療過程折磨身心，其副作用嚴重至全身皮膚狂出疹，需要服用類固醇等藥物舒緩。

最新影片：

現年66歲的台灣資深媒體人陳文茜在去年12月初於個人Facebook專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」透露，癌症復發且擴散至至多個器官，確診黑色素癌第4期，今年1月開始長達一年的免疫治療。雖然她積極抗癌續命，但化療副作用導致她手腳皮膚裂開和長汗皰疹，

免疫治療後，幾乎體無完膚。在免疫皮膚科醫生王莉芳會診下，終於漸漸改善，可以睡覺了。

陳文茜亦公開近照報平安，惟照片中的她比起以往消瘦，下巴變尖，臉頰明顯清減不少。她略施脂粉，雙眼仍略帶神采，臉帶微笑。不少網民留言打氣，祝福她早日康復，亦有不少人心痛她消瘦很多，幾乎認不出來。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

抗癌勇士｜化療副作用致皮膚裂開出疹

陳文茜坦言，化療過程是她人生中的重大挑戰，如同「恐怖情人」一樣，身心皆折磨。近日她更新第2次免疫治療的身體狀況，受藥物影響關係，導致皮膚嚴重出疹，需要「擦類固醇或請特別護士以冷水擦拭」，舒緩皮膚不適。她亦透露自己現時需要服用3種抗組織胺藥劑，再加上安眠藥，因為膚況非常敏感，醫院粗硬的床單被鋪讓她難以入睡，故獲准出院回家休養，之後再往返醫院覆診。

陳文茜一度在公佈癌症擴散後暫別電視台節目《文茜的世界周報》，其後突然宣布提早回歸，到免疫治療住院時再請病假。對於帶癌工作的決定，她坦言為了轉移治療疾病身體疼痛的注意力，才做出這個決定。

我知道我們都跨不過某些命定的結局，可是我想用力跑，跑過這一次的悲劇。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相關文章：

黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發 肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5