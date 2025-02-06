TOPick會員有獎｜送你衍生精製保嬰丹(69份)(每份2盒)



衍生集團於1996年在香港成立，於2004年創立自有品牌“衍生”，並於2014年在香港主機板上市。衍生品牌秉承「甄選天然，草本食養」的產品理念，先後榮獲「香港名牌—金獎品牌」、最受遊客歡迎「港澳卓越品牌大獎」等殊榮；集團旗下的明星單品「衍生七星茶」是很多人的童年回憶。



衍生精製保嬰丹 (8瓶裝)

產品特點

✔發燒不退

✔痰多咳喘

✔驚悸不眠

✔除痰定驚

主要成分： 由川貝母、大黃、琥珀、黃連、天麻等成分精製而成，配方特別加入體外培育牛黃，用於幼兒急熱驚風，四肢抽搐，痰涎壅盛，發熱咳嗽，服用方法簡單方便，每次半瓶至一瓶，每日1至2次便可。

含有琥珀成份，有助寧心安神。巿場上較少產品含有此成份。

注意事項：葡萄糖六磷酸去氫酵素(G6PD)缺乏症患者避免服用。

中成藥註冊編號：HKC-16755



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