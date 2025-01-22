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陳慧嫻演唱會｜紅館首場發現8張假票　演唱會總監：事主已報警處理

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陳慧嫻六場40週年演唱會《The Fabulous 40 Priscilla live in hong kong》紅館展開第一場演出，演唱會的主題是「花期」，opening慧嫻被一朵巨形大花包裹出場，一口氣唱了《奇妙旅程》、《柯德莉夏萍穿過的鞋》、《不羈戀人》、《逝去的諾言+人生何處不相逢》等經典歌曲。

演唱會總監馮貽柏表示，昨晚一共發現八張假票。經由紅館負責幫忙識別，事主亦已報警處理。

馮貽柏表示，騙徒手法層出不窮，避免中招的唯一方法，就係經由合法途徑購票，陳慧嫻演唱會上星期剛加場，還有少量門票於城市電腦售票網公開發售。大家可以去城市電腦售票網購票，千萬不要幫襯非法、或不名來歷網站，否則無法得到任何保障。

紅館點樣分辨到假票？馮貽柏表示：「紅館負責入場嘅保安會用QR code scanner 掃描票上面嘅QR code ，發現無效，QR code scanner 會顯示無效（二維碼） 用作推斷係無效假票。」

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演唱會 歌手 陳慧嫻

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