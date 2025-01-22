  • 18°C
香港時間：2025122日 (三) 19:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

車牌｜「ZZ」用畢後　由「WA」起反方向順序分配　料可再用20年

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

車牌拍賣。

運輸署今日（22日）公布傳統車輛登記號碼（車牌號碼）在「ZZ」系列分配完畢後的具體安排。

署方表示，根據現行傳統車牌號碼分配系統，除部分前綴英文字母系列被保留予特定用途外，署方一直按「AA」至「ZZ」字母系列順序分配，現時，署方正分配「ZV」系列傳統車牌號碼，按目前分配速度估計，預期今年2月或2月開始分配「ZZ」系列。

署方在「ZZ」系列車牌號碼分配完畢後，會沿用現行格式分配早前已歸還予運輸署的傳統車牌號碼。將由「WA」系列起，按反向字母系列順序重新分配已歸還運輸署但未再配予任何車輛的傳統車牌號碼，即先依次分配「WA」至「WZ」系列，接着分配「VA」至「VZ」系列，以及「UA」至「UZ」系列等，如此類推。至今約有300萬個此類未再配予其他車輛的傳統車牌號碼，估計可滿足未來約20年的需要。

運輸署已完成更新電腦分配系統，配合上述安排。市民如有查詢，可致電熱線2804 2600。

【車牌號碼】ZZ系列車牌最快明年底開始編配　運輸署：車牌號碼夠用逾20年

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

電子牌照｜運輸署推「牌證易」平台　方便續領車牌與查閱資料
11:35 2024/12/14
電子牌照｜運輸署推「牌證易」平台　方便續領車牌與查閱資料
國際車牌｜運輸署推出國際駕駛許可證自助服務站　最快1小時內取證
13:07 2024/12/28
國際車牌｜運輸署推出國際駕駛許可證自助服務站　最快1小時內取證
車牌｜運輸署今起優化車輛牌照　行車證不印屆滿日期、續牌無需交「牌簿」
11:38 2024/12/30
車牌｜運輸署今起優化車輛牌照　行車證不印屆滿日期、續牌無需交「牌簿」

你可能感興趣

電子牌照｜運輸署推「牌證易」平台　方便續領車牌與查閱資料
11:35 2024/12/14
電子牌照｜運輸署推「牌證易」平台　方便續領車牌與查閱資料
國際車牌｜運輸署推出國際駕駛許可證自助服務站　最快1小時內取證
13:07 2024/12/28
國際車牌｜運輸署推出國際駕駛許可證自助服務站　最快1小時內取證
車牌｜運輸署今起優化車輛牌照　行車證不印屆滿日期、續牌無需交「牌簿」
11:38 2024/12/30
車牌｜運輸署今起優化車輛牌照　行車證不印屆滿日期、續牌無需交「牌簿」
運輸 運輸署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份