車牌｜「ZZ」用畢後　由「WA」起反方向順序分配　料可再用20年

▲ 車牌拍賣。

運輸署今日（22日）公布傳統車輛登記號碼（車牌號碼）在「ZZ」系列分配完畢後的具體安排。

署方表示，根據現行傳統車牌號碼分配系統，除部分前綴英文字母系列被保留予特定用途外，署方一直按「AA」至「ZZ」字母系列順序分配，現時，署方正分配「ZV」系列傳統車牌號碼，按目前分配速度估計，預期今年2月或2月開始分配「ZZ」系列。

署方在「ZZ」系列車牌號碼分配完畢後，會沿用現行格式分配早前已歸還予運輸署的傳統車牌號碼。將由「WA」系列起，按反向字母系列順序重新分配已歸還運輸署但未再配予任何車輛的傳統車牌號碼，即先依次分配「WA」至「WZ」系列，接着分配「VA」至「VZ」系列，以及「UA」至「UZ」系列等，如此類推。至今約有300萬個此類未再配予其他車輛的傳統車牌號碼，估計可滿足未來約20年的需要。



運輸署已完成更新電腦分配系統，配合上述安排。市民如有查詢，可致電熱線2804 2600。

【車牌號碼】ZZ系列車牌最快明年底開始編配 運輸署：車牌號碼夠用逾20年

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