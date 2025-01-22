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行李箱優惠｜買SIM卡送20吋行李箱　多達10款式選擇/最平$236入手

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

買SIM卡送20吋行李箱，多達10款式選擇，最平$236入手。

買SIM卡送行李箱！KKday推出限時優惠，凡購買2張 OH! SIM 漫遊高速數據卡，即送價值$1,988的20吋行李篋1個，有多達10個款式可供選擇，有網民換領實物後大讚「實用又美觀」。

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

行李箱優惠｜買SIM卡送行李箱

KKda推出超筍優惠，現購買2張 OH! SIM 日本或韓國漫遊高速數據卡（5/7日），即送20吋日本谷中堂限量版招財貓行李篋1個（價值$1,988），任選10個款式，購買4張即送2個，如此類推，最平$236即可入手2張SIM卡加一個行李箱！

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OH! SIM 日本漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起

按此購買

OH! SIM 韓國漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起

按此購買

行李箱優惠｜SIM及行李箱取貨方式

1.⁠ ⁠門市自取

換領地點地址開放時間
屯門新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口）【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】
西營盤西營盤高街16號 Furrari Grooming狗餅物語寵物美容【新年休息日期：1月29日-2月1日，重新開放領取日期：2月2日】
葵涌葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室

週一至週五10:00am - 6:00pm（午飯時間：1:00pm-2:00pm）

【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】

2.⁠ ⁠順豐到付

新年前最後的發貨日期：1月27日

新年後最快的發貨日期：2月7日

  • Sim Card 及禮品會於下單後7個工作日內送到
  • 運費到付，運費約$68

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