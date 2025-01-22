行李箱優惠｜買SIM卡送20吋行李箱　多達10款式選擇/最平$236入手

▲ 買SIM卡送20吋行李箱，多達10款式選擇，最平$236入手。

買SIM卡送行李箱！KKday推出限時優惠，凡購買2張 OH! SIM 漫遊高速數據卡，即送價值$1,988的20吋行李篋1個，有多達10個款式可供選擇，有網民換領實物後大讚「實用又美觀」。

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行李箱優惠｜買SIM卡送行李箱

KKda推出超筍優惠，現購買2張 OH! SIM 日本或韓國漫遊高速數據卡（5/7日），即送20吋日本谷中堂限量版招財貓行李篋1個（價值$1,988），任選10個款式，購買4張即送2個，如此類推，最平$236即可入手2張SIM卡加一個行李箱！

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OH! SIM 日本漫遊高速數據卡（5/7日）

售價：$118/張起

按此購買

OH! SIM 韓國漫遊高速數據卡（5/7日）

售價：$118/張起

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行李箱優惠｜SIM及行李箱取貨方式

1.⁠ ⁠門市自取

換領地點 地址 開放時間 屯門 新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口） 【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】 西營盤 西營盤高街16號 Furrari Grooming狗餅物語寵物美容 【新年休息日期：1月29日-2月1日，重新開放領取日期：2月2日】 葵涌 葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室 週一至週五10:00am - 6:00pm（午飯時間：1:00pm-2:00pm） 【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】

2.⁠ ⁠順豐到付

新年前最後的發貨日期：1月27日

新年後最快的發貨日期：2月7日

Sim Card 及禮品會於下單後7個工作日內送到

運費到付，運費約$68

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