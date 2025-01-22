行李箱優惠｜買SIM卡送20吋行李箱 多達10款式選擇/最平$236入手
撰文： 王明芳
發布時間： 30 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
買SIM卡送行李箱！KKday推出限時優惠，凡購買2張 OH! SIM 漫遊高速數據卡，即送價值$1,988的20吋行李篋1個，有多達10個款式可供選擇，有網民換領實物後大讚「實用又美觀」。
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行李箱優惠｜買SIM卡送行李箱
KKda推出超筍優惠，現購買2張 OH! SIM 日本或韓國漫遊高速數據卡（5/7日），即送20吋日本谷中堂限量版招財貓行李篋1個（價值$1,988），任選10個款式，購買4張即送2個，如此類推，最平$236即可入手2張SIM卡加一個行李箱！
OH! SIM 日本漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起
OH! SIM 韓國漫遊高速數據卡（5/7日）
售價：$118/張起
行李箱優惠｜SIM及行李箱取貨方式
1. 門市自取
|換領地點
|地址
|開放時間
|屯門
|新界屯門新安街21號友德工業大廈7樓A1室（西鐵屯門站A出口步行約5分鐘/新安街入口不是天后路入口）
|【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】
|西營盤
|西營盤高街16號 Furrari Grooming狗餅物語寵物美容
|【新年休息日期：1月29日-2月1日，重新開放領取日期：2月2日】
|葵涌
|葵涌石建街17-23號建興工業大廈3樓C室
週一至週五10:00am - 6:00pm（午飯時間：1:00pm-2:00pm）
【新年休息日期：1月28日-2月7日，重新開放領取日期：2月8日】
2. 順豐到付
新年前最後的發貨日期：1月27日
新年後最快的發貨日期：2月7日
- Sim Card 及禮品會於下單後7個工作日內送到
- 運費到付，運費約$68
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