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飲食情報｜Shake Shack全球首發香脆魚堡　香港首賣日大派優惠

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

陳凱琳試食。

如果大家是Shake Shack擁躉，一定有留意它的漢堡都以牛肉和雞肉為主，從來都沒有魚柳，Shake Shack總經理陳健倫（Alan）去年向美國總部提出這個想法，再經由品牌國際產品開發總監Jim Frisch著手研究，產品日前成功在香港全球首發，並趁著農曆新年檔期，喊著「年年有魚」的口號，搶攻優質魚柳包市場。

Alan指出，香港人一向很喜歡食海鮮，但說到本地魚柳包市場，仍以快餐店獨大，為了搶攻相關的高檔次市場，他遂向美國Shake Shack總部作出有關建議，「其實早在去年年頭我就有這個想法，一方面需要給時間Jim去研發，我亦想等待最佳時機去推出新產品，於是等到現在臨近農曆新年才推出。」

Shake Shack總經理陳健倫、品牌國際產品開發總監Jim Frisch

今次推出的香脆魚堡（68元）採用了新西蘭鱈魚Hoki，因其魚肉香滑得來實淨，「鱈魚都有很多種，但不是所有都適合炸，就如日本銀鱈魚，雖然肉質嫰滑，但炸後會鬆散，不夠質感，而Hoki的肉質較類似石斑，更加實淨，我自己就試了兩次共10種魚才成功研發出一個原型來，讓美國那邊去試。」

除了肉質，集團還選擇了可持續海魚去生產，香脆魚堡都是採用經海洋管理委員會（MSC）認證的鱈魚扒，沾上啤酒漿油炸至金黃酥脆，搭配椰菜沙律及醃青瓜片，醬料是Shake Shack自家製他他醬，另配有一小塊角切檸檬增添清新口感。Alan表示，美國總部將會視乎香港市場反應，日後或會在其他國家的Shake Shack吃到這款新產品。

於產品開售當日（1月23日），Shake Shack每售出1個香脆魚堡便會撥捐5元予香港基督教女青年會大澳文化生態綜合資源中心，以支持大澳區內技能和教育水平較低的居民，為他們提供就業機會和支援，並推動大澳的可持續發展。適逢農曆新年臨近，首100位於開售當日親臨國際金融中心分店購買香脆魚堡的顧客，將可獲贈Shake Shack利是封乙套，以及由大澳退休漁民親手製作的漁網袋作紀念。

Shake Shack

地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓4018號舖
電話：2522 5608

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