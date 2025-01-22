大灣區航空｜消委會接2宗投訴涉近8千元　促航空公司預備好應急措施

▲ 大灣區航空在2至3月期間，取消128班航班。（資料圖片）

大灣區航空突削2至3月共128班航班，約5,500名乘客受影響。截至今日（22日）下午5時，消委會接獲2宗因航班重整而導致個別航班延誤，或更改地點的投訴個案，涉7,964元，已聯絡涉事航空公司跟進。

消委會敦促航空公司於旺季期間，預備好應急措施，履行服務承諾，以免影響航空公司和本港作為國際航空樞紐的聲譽。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

消委會回覆TOPick查詢指，對於有航空公司於農曆新年旅遊高峰期前，取消多個班次深表關注；形容航班突然取消，令乘客大失預算，不但嚴重影響海外旅遊計劃，更可能蒙受已預訂酒店、當地交通、門票等的其他金錢損失。

消委會認為，航空公司出售機位時，應確保有足夠航機營運，以提供相關機位，令乘客可按計劃如期順利出發。在編排航班時，亦應有合理緩衝政策、檢查和維護安排及應急計劃，以防止及應對延誤。若航空公司在非異常情況下未能履行運輸責任，則應盡早主動通知所有受影響消費者，並提供賠償或協助。

應盡快回覆查詢及安排退款

消委會又提到，若乘客選擇退款，航空公司須盡快和有效地完成退款。但過往接獲的投訴顯示，部分航空公司的退款安排可長達數月，令消費者深感不滿，建議航空公司確保有充足人手處理客戶服務，讓受影響乘客可在合理時間內查詢和申請退票，及盡快回覆其他乘客的查詢，以釋除可能受影響的疑慮。

若乘客選擇更改航班，消委會則敦促航空公司，在不收取任何附加費的承諾下，為乘客安排最貼近其原定行程的航班，業界亦要儘力提供協助。消委會又說，航班取消或更改並非乘客所能控制，期望旅遊業界其他持份者，如酒店業，可人性化處理受影響乘客相關的更改或取消要求。

至於已購買機票的消費者，消委會提醒他們不時留意電郵訊息，或上網查閱航班情況，以免忽略或太遲才發現航班最新安排。又建議保存相關紀錄，例如預訂酒店及付款紀錄，以便日後作追討損失之憑據。如有需要可諮詢獨立法律意見。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】