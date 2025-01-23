農曆新年交通｜新年4條九巴路線及皇巴小童免費　多條口岸路線增加車次

▲ 新年4條九巴路線及皇巴小童免費，多條口岸路線增加車次。

【農曆新年 / 車資優惠 / 九巴】農曆新年降至，不少市民要來往兩地拜年賀歲，九巴推出限時活動，於農曆新年期間，小童乘搭4條路線巴士及皇巴費用全免；同時，九巴多條線路將會加密班次，接駁乘客往返於邊境口岸，即睇優惠及巴士安排詳情！

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農曆新年交通｜4條路線憑小童巴士免費乘搭

農曆新年期間（1月25日至2月2日），11歲及以下兒童憑小童八達通，可無限次免費乘搭B1、B9、B9A、79K路線九巴及皇巴士，以更優惠車資往返不同陸路邊境管制站：

路線 起訖點 往返落馬洲支線管制站（福田口岸） 九巴路線B1 天水圍（天慈）⇌ 落馬洲站（福田） 往返落馬洲管制站（皇崗口岸） 皇巴士 新田（皇巴站）⇌ 皇崗口岸 往返香園圍管制站（蓮塘口岸） 九巴路線B9 屯門站 ⇌ 香園圍口岸（蓮塘） 九巴路線B9A 元朗（西）⇌ 香園圍口岸（蓮塘） 九巴路線79K 上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）

（經行人隧道步行前往香園圍管制站）

（ 免費乘車優惠不能與其他優惠同時使用）

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農曆新年交通｜多條口岸路線加密車次

農曆新年期間將有大批市民及遊客經各邊境管制站外遊或到香港各處遊覽，九巴將按客量情況，適時加強多條邊境口岸及相關接駁路線：

路線 起訖點 往返落馬洲支線管制站（福田口岸） 九巴路線B1 天水圍（天慈）⇌ 落馬洲站（福田） 往返香園圍管制站（蓮塘口岸） 九巴路線B9 屯門站 ⇌ 香園圍口岸（蓮塘） 九巴路線79K 上水 ⇌ 打鼓嶺（松園下）

（經行人隧道步行前往香園圍管制站） 往返機場或港珠澳大橋香港口岸 龍運路線A30 梨木樹 ⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A31 荃灣（如心廣場） ⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A33 屯門公路轉車站 ⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A33X 屯門（富泰）⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A34 洪水橋洪元路 ⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A36 錦上路站 ⇌ 機場（地面運輸中心）

（可於元朗大馬路轉乘B1往返落馬洲支線（福田口岸）） 龍運路線A41 沙田（碩門）⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A41P 烏溪沙站 ⇌ 機場（地面運輸中心） 龍運路線A43P 粉嶺（聯和墟）⇌ 機場（地面運輸中心）

（可於新田（皇巴站）轉乘皇巴士往返落馬洲管制站（皇崗口岸）） 龍運路線NA40 烏溪沙站 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸 龍運路線NA41 沙田（水泉澳）⇌ 港珠澳大橋香港口岸 龍運路線NA43 粉嶺（聯和墟）⇌ 港珠澳大橋香港口岸 接駁過境鐵路 九巴路線88 中秀茂坪 ⇌ 大圍站

（經沙田市中心，乘客亦可於大老山隧道轉乘路線277E或277X往上水或粉嶺） 九巴路線261 屯門（三聖邨）⇌ 粉嶺（祥華）

（經上水站） 九巴路線277E 上水（天平）⇌ 藍田站

（經上水站） 九巴路線279X 粉嶺（聯和墟）⇌ 青衣站

（經上水站，視乎客量加開短途特別班次往返青衣站及上水站）

更多優惠詳情：九巴農曆新年優惠及安排

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