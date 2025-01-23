TOPick會員有獎｜送你位元堂清感茶8包裝 價值$92（216盒）

近來天氣反覆，又係流行病高峰期，周圍都係惡菌，去邊都聽到附近有人kam kam聲🤧，都咪話唔驚。就快到農曆新年，唔想病住過年😷，增強抗抵力最為明智。如果有初感不適，更加要盡快清走體內熱氣，確保可以精精靈靈四出拜年🎊。

位元堂清感茶採用上等普洱茶底，以茶葉吸收有清熱解毒作用的金銀花、板藍根、甘草等天然藥材精華。獨立茶包設計，一沖即飲，味道甘香可口🍵，無論喺屋企或辦公室，可以幫你輕鬆清走瘟熱同舒緩初感不適，簡單又方便👍🏻！每日一包更有助清走熱氣、解膩消滯，新年都唔怕食滯。

TOPick 新聞 送出「位元堂清感茶8包裝 價值$92（216盒）」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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