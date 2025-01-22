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護理保健師｜林正財：料有業界會資助員工進修成「護理保健師」　外勞不能擔任新職系

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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(資料圖片)

【安老院/資歷架構/專上院校/保健員/護理保健師/護士】   

社會福利署轄下一個顧問委員會，發表研究報告。建議於安老院舍設立「護理保健師」職位，「護理保健師」需接受760小時的總學習時數，入讀學歷與登記護士（普通科）訓練課程的要求一致，並建議於2027年開展註冊制度，社署指同意顧問報告建議，將逐步落實。

行政會議成員、院舍康健服務人手檢討督導委員會主席林正財向本報表示，「護理保健師」的培訓方向是職業導向性質，「有點似應用大學」。新職系有意與醫療界別行業區別，「不可以轉去醫療界別工作」。林正財表示，相比登記普通科護士，新職位的培訓時間較短，培訓形式亦以實務為主，希望能吸引年輕人參與。至於傳統的護士工作，則較適合希望進一步於醫療行業晉升的年輕人。

報告預計扣除目前登記護士的供應，未來五年本港將需要200多名「護理保健師」，林正財相信頭批申請者將會是現有院舍的保健員，相信會有安老院舍願意資助現有保健員學費就讀課程。林指目前院舍缺乏護士人手，不時需要聘請替工，對於「護理保健師」的薪資感到樂觀。他亦表示，由於外勞是透過合約性質於本港擔任工作，因此不可能由保健員職位、升職成為「護理保健師」。

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「護理保健師」深造　可向社區照顧發展

林正財亦表示，委員會未有計劃強制規定專上學院學設課程的學額、以及「護理保健師」薪酬水平，認為院校會顧及成本及需求，而業界亦會就人手自行調節。對於政府計劃修例，院舍就着人手的法定需求，可以就登記護士、以及護理保健師「二選其一」，林正財指目前未有計劃限定院舍兩者比例，院舍可以按其特色及需要，自行決定聘請比例，指小組已考慮目前保健員以及登記護士職能重疊，所以得出建議。

林正財指，委員會的職能已完成，會交由社署落實報告建議。他亦表示，目前未有討論「護理保健師」下一步的晉升階梯，指工作毋須太心急。他表示，護理員修畢資歷架構第四級的職位時，已可以擔任中小型院舍院長職位。日後相關職系進一步深造，可循社區照顧方向發展。

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記者：陳展棋  

 

 

 

 

 

就業 林正財 院舍 醫療行業 社會福利署

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