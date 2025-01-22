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八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

八達通派錢！1.27起大派888萬元利是，一文睇清領取方法。

八達通又派錢！農曆新年將至，八達通宣布大派888萬元利是及超過6000萬元的商戶優惠，合共總值超過6880萬元。本文整合領取利是時間及方法，大家記得mark低詳情，每日準時搶！

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校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

八達通派錢｜4大搶利是方法

八達通宣布，由1月27起至2月28日，一連33日派出總值888萬元的利是，以及逾6000萬元商戶優惠。活動參加方式如下：

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1. 八達通將在全城設置全城利是派發推廣活動的巨型二維碼

2. 用戶只需使用手機或八達通App掃描位於36個大型戶外廣告的二維碼展示

3. 輕碰數以千計的商戶夥伴店內宣傳品的NFC標誌

4. 登入活動網站，享受有趣的小遊戲，兼獲得由八達通的利是和商戶優惠券

八達通派錢｜全港設36個廣告點

八達通將於全港設置共36個戶外廣告牌及商戶展示點，部分地點如下：

  • 銅鑼灣金百利商場戶外廣告牌（面向軒尼詩道，對面是崇光百貨）
  • 銅鑼灣羅素街54-56號巨型LED屏幕
  • 標誌性電車車身廣告
  • 銅鑼灣渣甸坊1-3號LED屏幕（近港鐵F1出口）
  • 旺角W Plaza戶外廣告牌
  • 香港各區的巴士站廣告

八達通派錢｜派發利是時間

八達通派發利是時間：每日上午7時、11時和傍晚6時

  • 每個時段有利是數量限額，搶完即止
  • 每日每人只可以搶1封利是

八達通派錢｜「好賞嘟」計劃可兌換高達88元利是

此外，用戶將八達通連結至App內的「好賞嘟」獎賞計劃，即可於全港超過19萬個涵蓋零售、網上及交通的八達通消費點兌換利是。

市民在零售、餐飲、乘搭公共交通工具或的士、購買交通月票、泊車及網上購物等消費時，每滿100元可兌換2元、6元或8元利是，而滿500元則可兌換高達88元利是。完成交易後，最快在第三天就可以在App內拍卡領取現金獎賞。

八達通派錢｜參加「好賞嘟」方法

1. 下載八達通App，並註冊或登入八達通賬戶，

3. 打開「好賞嘟」頁面

2. 立即參加「好賞嘟」並連結八達通

參加活動網站：【八達通網站

八達通派錢｜26個零售餐飲品牌逾$6,000萬優惠

八達通亦與26個主要零售及餐飲集團合作，提供逾$6,000萬優惠，包括麥當勞美心MX萬寧Starbucks大家樂AEON等人氣品牌，不論在購物或餐飲上都可以享有多重折扣。

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