三隧分流｜三隧分流後紅隧車流降9%、東隧降7%　正檢視現行安排年中有結果

三條過海隧道實施分時段收費約一年多，運輸及物流局局長陳美寶回答立法會質詢時表示，於2023年底至2024年底，紅隧車流下降約9%至約9.5萬架次；東隧車流亦下降約7%至7.3萬架次。西隧車流則上升約18%，至10.3萬架次。

▲ 東隧（資料圖片）

三隧的繁忙時段車流量佔全日車流量的比例，整體由實施分時段收費前的38%輕微下降1個百分點。繁忙時段的整體過海車流量亦比新收費實施前普遍減少1%至4%。繁忙時段以外的時間，三隧的整體車流上升，反映部分駕駛者選擇於收費較低的時間出行。

陳美寶表示，紅隧和東隧於繁忙時段的擠塞情況已見紓緩，鄰近隧道口的非過海交通情況也有明顯改善。在一般時段及非繁忙時段，即佔全日近八成時間，過海隧道的整體交通較以往明顯暢順。繁忙時段紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和0.5公里。

▲ 紅隧（資料圖片）

西隧港島出口增設行車線 料可紓緩南行交通

當局亦指，為提升西隧港島出口路段的容車量，並減少車輛切線的需要，從而令隧道口及周邊交通更為暢通，運輸署和路政署正積極推展於港島出口往中上環方向增建一條行車線。工程已於上月展開，並預計於明年年中完成。工程完成後，預計西隧港島出口的交通將有所改善，大大紓緩西隧南行於繁忙時段的交通情況。

她亦指，曾評估推遲西隧繁忙時段的開始時間，可能對過海交通所造成的影響。根據車流數據顯示，目前於步入早上繁忙時段的過渡時段，三隧車流量已超出其容車量並出現車龍。如果推遲西隧的繁忙時段，將等同減低西隧在該過渡時段的收費，預計會誘發額外車流，而且吸引部分車輛改行西隧，令西隧該時段的車龍延長。

▲ 西隧（資料圖片）





運輸署正收集和整理去年全年過海交通數據，以分析及檢視各過海隧道繁忙時段的現行安排，預計在今年年中會完成。她指，若然過海交通需求經常超出隧道容量並導致擠塞，或持續地影響關鍵路口或交匯處，將可按照法定機制，考慮調整過海隧道繁忙時段的私家車收費安排。

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