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控煙措施｜湯修齊：盼政府盡快立法禁止加味煙　並管制另類吸煙產品

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

湯修齊再呼籲，當局儘快禁止加味煙。(吸煙與健康委員會提供)

吸煙與健康委員會發布最新控煙調查結果，有逾七成市民支持禁止加味煙草產品，且比率持續上升。委員會建議政府立法禁止加味煙，涵蓋添加所有口味包括薄荷在內的吸煙產品，以至任何可添加味道至捲煙的配件等，同時儘快進一步禁止以任何形式管有另類吸煙產品。

委員會連同港大，於2024年1月至5月進行調查，指15至29歲女性吸捲煙者當中有近九成吸加味煙，接近70%年輕吸煙者和超過60%女性吸煙者的第一口煙為加味煙。同時煙草產品的調味劑增加吸煙者成癮度，令吸煙人士更難成功戒煙。

近一半吸煙者吸加味捲煙，比率在青年和女性吸捲煙者中較高，特別是15至29歲女性現時吸捲煙者中逾86%吸加味捲煙，是所有年齡層中最高的組別。有近4成(36.2%)吸加味捲煙的青年達中度至重度上癮，比率較吸原味捲煙的青年(16.7%)高1倍。調查亦顯示，現時青年加味捲煙吸煙者較大機會同時使用另類吸煙產品（包括電子煙、加熱煙）和水煙。

湯修齊（中）再呼籲，當局儘快禁止加味煙。(吸煙與健康委員會提供)

加味煙令人更易上癮

委員會主席湯修齊表示，煙草商在吸煙產品中加入薄荷及水果等口味的調味劑，是令年輕人及女性嘗試和持續吸煙的重要因素。加味捲煙增加青年吸捲煙者成癮度，令他們更難戒煙。他亦表示，全面禁止另類吸煙產品（另類煙）在香港實施已超過兩年，委員會希望政府能儘快進一步禁止以任何形式（包括自用）管有另類煙，貫徹全面禁止另類煙的目標。他續指，「相信大家有留意，電子煙煙油除添味劑外，亦混入其他添加劑、甚至毒品，例如合成大麻素或依托咪酯等新興毒品(即太空油毒品)。近年，利用電子煙吸毒快速在本地流行，荼毒下一代。」

研究亦發布首個就水煙含有有害物質的研究。發現大部分水煙吸煙者吸加味水煙，而水煙煙霧中含有高水平的有害化合物，包括微細懸浮粒子、一氧化碳、尼古丁、致癌物等。研究走訪五個吸水煙的熱門地區的酒吧，發現無論平日或周末，提供水煙的酒吧環境中的微細懸浮粒子，驗出超標的有害水平，微細懸浮粒子周末平均為每立方米1,247微克，相比美國國家環境保護局定義超出逾4倍。

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