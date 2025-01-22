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大灣區航空｜CEO致歉稱事故由多重原因所致　強調公司營運及財政非常穩健

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大灣區航空強調，公司營運及財政非常穩健。（馮漢柱攝）

大灣區航空突削2至3月期間的128班航班，約5,500名乘客受影響。大灣區航空表示，事故由多重原因所致，承認公司在通知旅客及航班編排上有疏漏及不理想，向受影響乘客致歉，並強調公司營運及財政非常穩健。

現時大灣區航空機隊有8架波音737-800客機，發言人指，公司2023年3月訂購15架波音737-9客機，惟波音公司多次延遲交付，料今年第3季才有第一架飛機到付，期間兩架現有飛機需分別輪流做檢測，即只有7架波音737-800客機正在運作。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭昨表示，事件受多重原因所致，向受影響乘客致歉，又承認公司在聯絡旅客方面做法有疏漏，將主動聯絡乘客作出賠償。

吳秀蘭表示，近日因社會事件，旅客外遊意欲下降，部分曼谷及首爾航班因客量減少需取消。大灣區航空2023年年初開辦首爾航綫，每星期提供7對航班，惟最近經營不理想，已向香港及南韓當局提出暫停航綫。目前飛往首爾的航班只剩1月及2月，其後主要影響2月及3月航班，強調農曆新年期間航班不受影響。

賠償方面，大灣區航空目前提供個選項，包括轉乘其他航空公司的航班、更改機票，及全數退款，如乘客有特別需要將按個別情況再作處理，希望盡量減低對旅客的影響。吳秀蘭接受傳媒訪問時，多次就乘客無法成功致電公司客服致歉，指已加派客服人手，並主動聯絡客人商討賠償方案。

至於米子及德島航線是否因機票滯銷而被取消、4月會否回復正常，吳秀蘭表示，新航線需要一定時間推廣，公司過去數個月亦在本地極力宣傳。發言人則表示，將會視乎運力及市場需求，調整未來的航班安排，強調公司營運及財政非常穩健。

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