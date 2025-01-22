農曆新年通關時間｜陸路口岸通關時間懶人包　一文盡睇落馬洲/港珠澳大橋/羅湖安排

【新年通關 / 落馬洲 / 港珠澳大橋 / 羅湖】政府預計農曆新年陸路出境高峰期為年初三（31日），入境高峰期在年初五（2月2日），落馬洲口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關，其他口岸並沒有延長通關時間。

政務司司長陳國基今日（22日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，預期年初三約有56.7萬人次從陸路口岸出境，初五則有約64萬人次入境。

同時，並預期8日黃金周約143萬人次經海陸空口岸訪港，每日平均訪港人次較去年國慶及新春黃金周分別上升3%及14%。據旅監局及業界估算，料有2,000個內地團訪港，各主要景點已有方案應付人流。

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陸路口岸方面，去年農曆新年個別口岸延長通關時間，今年與內地部門溝通後，決定維持現行時間，即僅有落馬洲／皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會24小時通關。金巴和皇巴將增加班次，有需要時會啓動公共交通專用通道。港鐵羅湖站的服務結束後，會在上水站設N73特別路錢，接載乘客轉乘皇巴往地。

至於本地交通，運輸署已要求各公共運輸公司加大運力，並預留車輛和人手。

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