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私隱條例修訂｜曾國衞：業界關注加重罰則　政府研分階段實施

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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政制及內地事務局長曾國衛。 (陳靜儀攝)

政府正研究修訂《個人資料（私隱）條例》，包括加強罰則。政制及內地事務局局長曾國衞今日指，業界關注加重罰則，憂會對中小企很大造成壓力，因此，當局會考慮分階段實施修訂。

適當釐定罰款　冀減中小企壓力

曾國衞今日在立法會回應議員質詢指，私隱專員公署去年諮詢個人資料（私隱）諮詢委員會及科技發展常務委員會，並聽取不同界別的意見。他透露，業界對加重罰則深表關注，特別是在目前經濟困難的情況下，對中小企會造成很大影響和壓力。他指，政府亦能理解業界的憂慮，因此，正研究考慮適當調整修例建議，例如是否可分階段實施修訂建議，以減少對業界可能造成的影響，以及適當釐定行政罰款的金額，起阻嚇作用同時，亦在可接受水平。

他強調，政府會爭取盡早完成研究及制定具體的修例建議，並諮詢立法會的意見，以盡早修訂《私隱條例》進一步保障市民的個人私隱。

在研究修訂《私隱條例》方面，曾國衞指，私隱專員公署初步建議修訂內容包括︰（1）設立強制性個人資料外洩通報機制；（2）直接規管資料處理者；（3）要求資料使用者制定個人資料保留時限政策；（4）加重罰則及賦權個人資料私隱專員施加行政罰款；（5）釐清個人資料的定義等。

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曾國衞 私隱條例 立法會 政制及內地事務局 政治

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