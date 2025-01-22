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政道｜卓永興：今時今日論政從政須有真材實料　不能只做批評者

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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「政道—治政理念研習課程2024」畢業典禮。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興說，今時今日論政、從政，必須有真才實料，才能發揮好各級議員的功能、做出利民的實事。他對有志從政人士提出四點期望，包括要須守正律己，謹言慎行。

卓永興今日出席民建聯舉辦的「政道—治政理念研習課程2024」畢業典禮並致辭。他說，從政人士，最重要的是愛國愛港。引述港澳辦主任夏寶龍指，「愛國愛港者」必然真心維護國家主權、安全、發展利益；必然尊重和維護國家的根本制度和特區的憲制秩序；必然全力維護香港的繁榮穩定。強調愛國愛港者是具體的，不是抽象的，在以上三個方面必須站穩立場，旗幟鮮明的捍衛國家和特區的利益。

不能為吸眼球而作嘩眾取寵言論

第二，從政人士應對社會議題有深入的認識，對政治形勢有透徹的了解，並具備廣闊視野，要練好扎實的基本功，包括充分了解憲法、《基本法》的要求和特區政制下行政主導的方針。現時的社會以至世界急速變化，從政人士不但需要認識國家及香港的政策及情況，還應了解國與國之間的關係和角力，以及學習其他地方值得借鏡的地方，為國家及香港的繁榮發展出謀獻策；不能只做批評者，只挑問題而無建設性建議，更不能為吸眼球而作出不實或嘩眾取寵的言論。

第三，從政人士需要成為政府與市民之間的有效橋樑：一方面直面市民、收集市民對政府施政的意見，讓政府制定和推行政策更能緊貼社會脈搏，做到「下情上達」；另一方面，則可協助政府向市民解釋政策措施的內容和相關的考慮，做到「上情下達」。

須守正律己 謹言慎行

第四，是個人的使命感、操守和修為。卓永興說，從政人士應以服務社會、服務市民為己任。作為政治人物，須守正律己，謹言慎行。從政之路未必平坦，但只要無懼困難、允執厥中、努力不懈、凡事以香港和市民的福祉為依歸。
 

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