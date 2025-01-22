大學排名｜理大商科超越港大排本港第二　中大法律排名按年下跌【附排名詳情】

▲ 理大商科超越港大排本港第二。

【大學排名 / 學科排名 / 港大 / 中大 / 理大】《泰晤士高等教育》發表2025年大學學科排名。其中港大及理大於「商業及經濟學科」、以及「工程學科」當中排名競逐激烈，排名分別互換。中大於法律學科排名下跌，跌14位至今年第59位。

「教育」學科當中，港大排名第6，與去年持平；中大排名第11，較去年第19位有上升；浸大則排名第126-第150名。「法律」學科方面，港大排名第30位，城大排名第42，進步3位，中大法律則大幅下跌，由2024年第45位，跌至今年第59位。

「醫學與健康」學科，港大醫學院排名位列全球第21位，亞洲第3位，本地蟬聯榜首。 中大醫學院排名中位列全球24，較去年排名上升13位，位列亞洲第四，首次躋身全球25強。早前分別表明有意申請第三間醫學院的理大及浸大，分別排151-175、以及201-250位。

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大學排名｜工程學科續位居世界前列

6間資助大學於「商業及經濟學科」均有上榜，其中科大於本地大學中排名第一，排第33位；理大及港大緊隨其後，排第37及第46位，其次是中大、城大及浸大。按照去年數字，港大及理大分別排第39及45，理大超越港大成為第二名。

另外，各間大學於「工程學科」繼續位居世界前列，其中科大排第33、港大及理大排名易位，其中港大今年排第39，較去年提升4位。理大排41，較去年下跌3位。

「藝術與人文學科」方面，各間院校的排名各有升跌，港大排第60、較去年下跌6位；中大排88，較去年上升4位。去年排第89名的理大，今年則跌出100名以外。

至於「社會科學」方面，本地首兩名為港大、中大，城大超過理大排第三，不過理大及城大於全球排名均見上升。

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