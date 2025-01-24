多元文化展才藝  啓思中學冬季藝術嘉年華暨藝術展圓滿舉行

作為一所享譽盛名的直資英文中學和「IB世界學校」，啓思中學多年來致力於融合中西教育精粹，在維持嚴謹學術水平的同時，也為學生創造愉快多姿的校園生活。在這個寒冬時節，啓思中學於去年底舉辦了名為「藝術萬花筒：多元文化的盛典」的冬季藝術嘉年華暨藝術展，完美展現了學校推動多元文化教育的成果，讓來賓親身感受啓思中學培育學生成為具有文化認同感和社會責任感的未來領袖的教育理念。

璀璨舞台展現世界文化

在2024年12月19日晚上舉行的冬季藝術嘉年華暨藝術展以環遊世界為主題，為來賓展現各地文化。其中，當晚的焦點活動「冬季藝術展表演」堪稱視聽盛宴，逾百名啓思學子傾情演出，為觀眾呈現了一場精彩紛呈的世界文化之旅。

舞台上，非洲鼓聲震撼人心，中國舞姿曼妙優雅；管弦樂團的悠揚樂章與寶萊塢舞蹈的熱情奔放交相輝映；菲律賓民謠的動人旋律與韓流舞蹈的青春活力各有千秋。每一個節目都完美展現了學生的才華，以及該校獨特的多元文化氛圍。

▲ 「冬季藝術展表演」中，學生們呈現了一系列代表世界各地傳統特色的表演，包括亞洲、非洲、拉丁美洲以及西方各國。

Watoto合唱團感動全場

由烏干達孤兒組成的合唱團以純淨歌聲和富有感染力的舞蹈，演繹「困難愈大，信念愈強」的人生哲理，感動全場。全場觀眾隨著節奏擺動，將文化的藩籬一掃而空，展現了啓思中學推崇的互相尊重、關愛共融的價值觀。

▲ Watoto合唱團的壓軸表演為整場演出畫上了完美的句號。

為支持Watoto合唱團，啓思中學家長教師會成員更準備了香港地道小食，收益將用於支持烏干達的弱勢兒童和婦女，充分體現了啓思中學重視培養學生關愛精神和社會責任感的辦學理念。

▲ 「冬季藝術展表演」開始前，家長教師會成員提供了豐富的香港本土小食，不僅為活動增添了色彩，還幫助了Watoto合唱團籌款，支持弱勢兒童和女性。

學生才華盡顯光芒

除了精彩的活動表演，現場還設有國際美食區，為來賓提供來自不同地方的各式小食。展覽區內，啓思中學、小學及附屬幼稚園學生的藝術作品琳琅滿目，充分展現了學校注重中西文化融合的教育特色。

▲ 啓思中學、啓思小學、啓思小學附屬幼稚園學生的作品，展現了融合中國和西方的工藝。

是次活動的燈光、音響及舞台效果均由學生親自操作，展現了啓思學子出色的創意思維和組織能力，印證了學校在培養學生領導才能方面的成功。

隨著啓思中學即將步入20周年校慶，及啓思小學、附屬幼稚園40周年校慶，這場藝術嘉年華無疑為慶祝活動奏響了動人的前奏。未來，啓思中學將繼續秉持優良的辦學傳統，培育更多具備國際視野、文化素養和社會責任感的未來棟樑，為社會進步作出貢獻。

（特約）