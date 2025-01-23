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迷暈黨出没丨將軍澳疑現「迷暈黨」專揀1類人士埋手　街坊爆受害經歷：控制唔到身體

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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【將軍澳/迷暈黨/迷暈煙】臨近歲晚，將軍澳疑似有女「迷暈黨」出沒！有網民近日於唐俊街DONKI對出街頭，看見兩名一高一矮的女子欲向途人出手，一人先聲稱無錢開飯，另一人則「手中預備不知道什麼煙而有所動作」，因此網上發文呼籲街坊要小心，更指當中一類人士更是高危目標。

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一名男網民近日在Facebook「將軍澳主場」群組以「街坊注意」為題發文，指近日傍晚見到兩女疑似作案過程:

六點半左右，在唐俊街DONKI對出，有兩個一高一矮懷疑騙錢黨出沒！她們選擇燈光昏暗嘅地方問單身男士，聲稱無錢開飯，高嗰個位負責去搭訕，矮嗰個可能手中預備不知道什麼煙而有所動作。事敗後掩面而逃，走向MTR方向！大家請自行判斷真偽，但也希望在農曆新年前提高警覺，

按圖看事發經過

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男網民亦上載兩名女騙徒疑被識破後，嚇得落荒而逃的片段。

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網民爆兩女疑在多區「搵食」

事件曝光後，即引來其他網民留言指曾遇過2名涉事女子，原來涉事女子曾於多區出沒。有中招的街坊形容「類似迷魂黨 感覺好似比人強制索左d乖乖水咁佢講乜你做乜」。

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