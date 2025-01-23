中小企｜渣打中小企綜合營商指數較上季下跌2.9至42.8 回落到去年第三季水平
撰文： 梁巧恩
發布時間： 2 小時前
最後更新： 30 分鐘前
生產力局公布2025年第一季「渣打香港中小企领先營商指數」 綜合營商指數，較上季回落2.9至42.8 ，近四成中小企表示美國總統換屆影響營商信心，生產力局全面支援服務賦能企業出海謀發展
生產力局今（23）日公布2025年第一季「渣打香港中小企領先營商指 數」(「渣打中小企指數」)，調查結果顯示，本季綜合營商指數較上季下跌2.9至42.8、回落 至 2024 年第三季水平，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心轉趨保守。
五大分項指數中三項錄得跌幅，包括「環球經濟」(29.6.-6.6)、「盈利表現」(35.5,- 6.4)及「營業狀況」(37.9.-6.4)，並回落至2024年第三季度水平。「招聘意向」(50.8. +0.2)及「投資意向」(49.6.+0.7)分項指數錄得輕微升幅，並於過去兩年徘徊在 50 中性水 平線附近、表現較為平穩。
僅地產業指數微升
本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，僅「地產業」呈現輕微上升(+0.8) ，其餘10個行業指數均錄得跌幅，當中「製造業」(39.1-5.9)、「運輸、倉庫及速遞服務業」(38.7-5.8)、「建造業」(37.9.-5.6)、「住宿及膳食服務業」(43.5.-5.5)及「進出口貿易及批 發業」(40.7.-4.5)錄得較大的跌幅。
整體投資趨勢方面，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預 期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「資訊科技系統」、 「研究及開發項目」及「線上市場推廣」。
被問到中小企指數信心會否持續下跌，渣打銀行(香港)有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，是次調查是在特朗普未上任美國總統之前進行，「加關稅」情況未明朗，較為影響企業信心，現時特朗普的政策已有較明顯的趨勢，企業對未來經濟及發展會有明確的預估，未來進行調查時，此因素對指數有正面的影響。另外，農曆新年之後內地政府相信會推出及落實支持經濟發展的措施，對香港中小企信心亦有正面影響。