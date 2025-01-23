中小企｜渣打中小企綜合營商指數較上季下跌2.9至42.8　 回落到去年第三季水平

▲ 生產力局公布2025年第一季「渣打香港中小企領先營商指數。

生產力局公布2025年第一季「渣打香港中小企领先營商指數」 綜合營商指數，較上季回落2.9至42.8 ，近四成中小企表示美國總統換屆影響營商信心，生產力局全面支援服務賦能企業出海謀發展

生產力局今（23）日公布2025年第一季「渣打香港中小企領先營商指 數」(「渣打中小企指數」)，調查結果顯示，本季綜合營商指數較上季下跌2.9至42.8、回落 至 2024 年第三季水平，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心轉趨保守。

▲ 渣打銀行(香港)有限公司大中華區高級經濟師劉健恆（右）相信，內地會落實支持經濟的措施。（左為生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶）。（梁巧恩攝）

五大分項指數中三項錄得跌幅，包括「環球經濟」(29.6.-6.6)、「盈利表現」(35.5,- 6.4)及「營業狀況」(37.9.-6.4)，並回落至2024年第三季度水平。「招聘意向」(50.8. +0.2)及「投資意向」(49.6.+0.7)分項指數錄得輕微升幅，並於過去兩年徘徊在 50 中性水 平線附近、表現較為平穩。

僅地產業指數微升

本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，僅「地產業」呈現輕微上升(+0.8) ，其餘10個行業指數均錄得跌幅，當中「製造業」(39.1-5.9)、「運輸、倉庫及速遞服務業」(38.7-5.8)、「建造業」(37.9.-5.6)、「住宿及膳食服務業」(43.5.-5.5)及「進出口貿易及批 發業」(40.7.-4.5)錄得較大的跌幅。

整體投資趨勢方面，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預 期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「資訊科技系統」、 「研究及開發項目」及「線上市場推廣」。

被問到中小企指數信心會否持續下跌，渣打銀行(香港)有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，是次調查是在特朗普未上任美國總統之前進行，「加關稅」情況未明朗，較為影響企業信心，現時特朗普的政策已有較明顯的趨勢，企業對未來經濟及發展會有明確的預估，未來進行調查時，此因素對指數有正面的影響。另外，農曆新年之後內地政府相信會推出及落實支持經濟發展的措施，對香港中小企信心亦有正面影響。