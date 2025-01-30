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香港紅葉好去處2025｜濕地公園青衣公園落羽松盛放　全港5大絕靚落羽松打卡位

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

現時濕地公園及青衣公園落羽松盛放，即睇全港四大絕靚落羽松打卡位！

【免費親子好去處/香港紅葉好去處2025/香港落羽松/落羽杉/粉嶺流水響/濕地公園】近日橙橙紅紅的落羽松正在香港各處盛開，地點由天水圍、中大到青衣公園都有。有攝影發燒友分享的青衣公園落羽松相片，可見紅葉在湖畔反映下，有如異國風情，園內遍佈紅葉風，高樹綠葉轉紅。

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香港落羽松好去處2025｜1.青衣公園落羽杉楓香樹變紅葉

康文署網頁介紹，青衣公園人工湖畔植有落羽杉、水松、水杉、楓香樹、欖仁樹等數十棵落葉喬木，葉色隨季節轉變，這個時候的落羽杉，最能吸引遊人拍照打卡。

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香港落羽松好去處2025｜2.濕地公園落羽松一片橙黃

落羽松本身是落葉喬木，喜歡河邊及沼澤等潮濕生境。樹幹外形堅廷壯麗，呈條形的羽狀葉在秋冬會轉為橙黃色。

香港有不少地方每年都可看到絕靚的落羽松，如天水圍的香港濕地公園，每到紅葉季節，連平日都人頭湧湧，售票處起碼要排15分鐘才能進場，焦點便是一片橙黃的落羽松，以在公園內的「演替之路」上，打卡者眾。

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香港落羽松好去處2025｜3.中文大學未圓湖 七彩繽紛落羽松

可以近攝，不用長鏡也可以拍到七彩繽紛的落羽松。

交通：東鐵大學站出口，向校巴方向走，過對面馬路便是未圓湖。

香港落羽松好去處2025｜4.荔枝角公園中式建築美態

落羽松集中在荔枝角公園內的「嶺南之風」內，雖然只有數棵，但配合小橋流水，有另一番美態。

交通：美孚港鐵站D出口，轉左經橋下行人通道直達

落羽松盛放好去處｜流水響水塘（cmmmik提供）

香港落羽松好去處2025｜5.粉嶺流水響人流最多

粉嶺流水響落羽松的景致，有點像濕地公園，但多了行山feel，人流亦多，但同樣可以近觀拍個夠。

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B小巴，於流水響道與鶴藪道的交匯處下車，沿流水響道步行至流水響水塘郊野公園入口。

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