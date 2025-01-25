2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺家居大門地氈風水陣　放不同顏色地氈助旺財避凶

▲ 2025蛇年風水佈局｜唐碧霞教擺蛇年大門風水陣，不同顏色地氈助旺財避凶。

【2025家居風水佈局/門口地氈風水/門口地氈顏色/大門地氈顏色/地毯】農曆新年來臨，2月3日立春之後就正式踏入蛇年，由於每年的桃花位、財位以及五黃災星位都會轉變，因此，新一年的風水陣也要轉變，當中大門地氈都要更換，望保家宅平安和家人健康。

TOPick找來唐碧霞師傅親授「大門方位擺陣法」，當中不同方位使用的地氈顏色都有分別。

▲ 大門向正南。

2025蛇年家居風水佈局｜大門向東北位要擺1物

門口地氈顏色2025｜大門向正南



今年正南為六白武曲星，特別有利從事文職以外的人士，大門宜用黃色或啡色地氈，以加強升遷運及偏財運。

門口地氈顏色2025｜大門向東北



今年東北為五黃災星位，若大門向東北方或廚房、睡房位於東北方位，健康會受到影響，務必要小心注意，宜用灰色地氈，並在地氈下擺放六個銅錢，大門旁邊放風鈴化解，加強健康運。

門口地氈顏色2025｜大門向正東



今年九紫喜慶星位於正東，整體家宅運不錯，有利嫁娶及添丁，宜門口位置擺放紅色或綠色地氈，以作催旺九紫喜慶星。

門口地氈顏色2025｜大門向西北



今年的三碧是非星位於西北，大門向西北的朋友要小心是非及官非訴訟，宜在門口位置擺放粉紅色地氈以作化解。

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2025蛇年家居風水佈局｜放黄色地氈可助催財運

門口地氈顏色2025｜大門向正北



今年七赤破軍星位於正北，大門向正北的朋友要小心提防盜竊、遺失物品，宜在門口位置擺放藍色或灰色地氈以作化解，並可購買家居保險以防萬一。

門口地氈顏色2025｜大門向西南



今年的八白財星位於西南位置，若家中大門向西南，整體財運不俗，家中成員的財運均有所提升，宜在門口擺放紅色、黄色、啡色地氈，進一步催旺財運。

門口地氈顏色2025｜大門向正西



今年四綠文昌星位於正西，因此大門向正西方向，有利從事文職或仍在求學中的朋友，大門宜用綠色地氈，以加強文昌星的力量。

門口地氈顏色2025｜大門向東南



今年的一白桃花星位於東南位置，若大門向東南，宜放置藍色或灰色地氈有利桃花運。（需要化桃花的朋友，則可放黃色或啡色地氈。

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【以上內容獲唐碧霞師傅授權刊出】

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