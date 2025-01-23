  • 21°C
香港時間：2025123日 (四) 13:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖虎運勢：忍為上策　旺財之年

休閒消費

撰文： 玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎有升職之象

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/屬虎/肖虎】踏入新的年份，屬虎的朋友將迎來害太歲與刑太歲的雙重挑戰，故在工作上要敏於事、慎於言，慎防他人投放的「糖衣毒藥」，遇事也要多多忍讓，切忌一意孤行，以免造成損失。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎有升職之象

得有「天德」、「福德」、「福星」吉星齊聚，所遇難題都有機會借助貴人之力來解決，如能把握好，喜有晉升、提升、升職之象。

今年財運有「福德」、「天德」、「福星」降臨，各方面的合作機會增加，有助開拓財源。不過，財旺之年更應理財為上，凡事有規劃的開銷，切忌不宜過度。而對於親友間的聚會應酬等人情支出，得要量力而為，也不要主動出面幫人調解事情，否則容易得不償失。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎提防小人

屬虎的朋友感情逢「捲舌」是非星飛臨，已婚或已有戀人的情侶容易遇小人背後搬弄是非，破壞感情。

又逢「六害」星入宮，單身的朋友即使有機會遇上心儀的人，但要展開一段戀情都不是一帆風順。在犯太歲的年份如能結婚、添丁、置業等，可將負面影響減到最低。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎注意長者健康

健康方面逢「劫煞」星入宮，代表意想不到的意外、損傷。屬虎的朋友駕車時若太疲勞或身體不適，都不宜駕車。「披麻」星入命，平日應注意家人尤其是長者的身體健康，定期做好檢查以防意外。（乙巳蛇年生肖運程之十）
肖虎年份：1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010

撰文：玄學家　黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月　蛇年開年開市開工行運大全
13:39 2025/01/09
金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月　蛇年開年開市開工行運大全
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
10:10 2025/01/01
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
10:11 2025/01/01
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運勢︰提防破財　感情生變
10:12 2025/01/01
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖牛運勢︰提防破財　感情生變
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖兔運勢：事業運佳‧注意理財
今日 11:23
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖兔運勢：事業運佳‧注意理財
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財
今日 11:23
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財

你可能感興趣

金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月　蛇年開年開市開工行運大全
13:39 2025/01/09
金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月　蛇年開年開市開工行運大全
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
10:10 2025/01/01
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖豬運勢：借力使力　小心理財
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
10:11 2025/01/01
黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖鼠運勢：有正偏財　姻緣運佳
生肖 風水

最高瀏覽

精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
八達通派錢｜八達通1.27起大派888萬元利是　一文睇清領取方法
急症室最長等候時間（01月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月23日 時間12:05）
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
傳統名校｜53歲樊亦敏返母校125周年開放日　獲師妹大讚靚女幽默回應︰我以前都係校花
傳統名校｜53歲樊亦敏返母校125周年開放日　獲師妹大讚靚女幽默回應︰我以前都係校花