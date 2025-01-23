黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖虎運勢：忍為上策　旺財之年

▲ 黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎有升職之象

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/屬虎/肖虎】踏入新的年份，屬虎的朋友將迎來害太歲與刑太歲的雙重挑戰，故在工作上要敏於事、慎於言，慎防他人投放的「糖衣毒藥」，遇事也要多多忍讓，切忌一意孤行，以免造成損失。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎有升職之象

得有「天德」、「福德」、「福星」吉星齊聚，所遇難題都有機會借助貴人之力來解決，如能把握好，喜有晉升、提升、升職之象。

今年財運有「福德」、「天德」、「福星」降臨，各方面的合作機會增加，有助開拓財源。不過，財旺之年更應理財為上，凡事有規劃的開銷，切忌不宜過度。而對於親友間的聚會應酬等人情支出，得要量力而為，也不要主動出面幫人調解事情，否則容易得不償失。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎提防小人

屬虎的朋友感情逢「捲舌」是非星飛臨，已婚或已有戀人的情侶容易遇小人背後搬弄是非，破壞感情。

又逢「六害」星入宮，單身的朋友即使有機會遇上心儀的人，但要展開一段戀情都不是一帆風順。在犯太歲的年份如能結婚、添丁、置業等，可將負面影響減到最低。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬虎注意長者健康

健康方面逢「劫煞」星入宮，代表意想不到的意外、損傷。屬虎的朋友駕車時若太疲勞或身體不適，都不宜駕車。「披麻」星入命，平日應注意家人尤其是長者的身體健康，定期做好檢查以防意外。（乙巳蛇年生肖運程之十）

肖虎年份：1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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