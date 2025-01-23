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富商情婦｜馬清鏗太太新照流出　孔令琦驚艷亮相名媛聚會豪門氣質壓倒情婦

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【馬清鏗/情婦/五索鍾睿心/正印孔令琦】34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與66歲香港大生銀行主席馬清鏗的戀情，掀起全城熱議。而一直對事件沉默的馬清鏗太太孔令琦，近日又有新照流出，她驚艷亮相名媛聚會與何超瓊、前特首夫人同場，豪門氣質壓倒情婦。

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孔令琦背景｜氣質優雅作風低調

馬清鏗的太太孔令琦作風低調，幾乎從不出席公開活動，即使馬清鏗以她的名義捐贈「東華三院馬孔令琦兒童發展中心」，孔令琦亦未有出席開幕禮。據知，孔令琦與丈夫育有一女，職業為醫生，不像一般闊太喜愛應酬，有時間都放在女兒Audery身上。

孔令琦背景｜顯赫世家

孔令琦出身名門望族，家族三代皆在銀行界工作。她的祖父1920年代在浙江第一銀行工作，孔令琦父親孔祥勉也曾是銀行的董事長，孔祥勉的大仔孔令成曾任海洋公園主席、現任全國政協及香港故宮文物博物館主席，於2005年起為盤谷銀行（大眾有限公司）資深副總裁。孔令遠是孔祥勉的細仔，於99年娶《信報》老闆林行止太子女林在山，家族的影響力可見一斑。

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孔令琦背景｜活躍芭蕾舞團

孔令琦活躍於香港芭蕾舞團，2009-2010年年報顯示她是該協會成員，2014年更出席芭蕾舞團籌款晚會，當時她以一襲閃亮銀色長晚禮裙示人，優雅氣質艷壓全場。座上客超過300位社會名人及星級嘉賓出席，包括何超鳳、葉梁美蘭、馬孔令琦、林玉茵、前特首夫人梁唐青儀及何超瓊等，豪門夜宴絶非凡夫俗子能參與。

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