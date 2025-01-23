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黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖兔運勢：事業運佳‧注意理財

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撰文： 撰文：玄學家　黃楚淇師傅

發布時間： 2 小時前

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬兔小心破財

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/屬兔/肖兔】進入嶄新的乙巳蛇年，屬兔的朋友在「八座」這顆主科名與官貴吉星的正面助推下，事業運程步步高升，更有升職加薪之象。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬兔小心破財

只要好好把握，踏實進行，就能深獲肯定與讚賞，晉升機率大增。「八座」利於考試，若有想法考取公務員或其他資質證書的朋友，可大膽出擊！

財運蛇年受「天狗」星影響，象徵財運有所損耗。屬兔的朋友可能被人盜竊、虧空帳款，或借錢不還，故事事要親力親為，不要假手於人。

事業的暢旺隨之帶動財運的發展，然偏財較弱，屬兔的朋友務必收起大手筆慷慨用錢的習慣，要知道，每一分錢都能為你帶來好運！

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬兔宜多關心配偶

感情方面，流年逢「災煞」入宮，此星代表損失、不順利。屬兔的單身朋友感情之路，容易出現偶然的因素而造成差錯，表現為對方喜歡你，但你不喜歡對方，或背後遭人惡意中傷，以致感情之事不了了之。夫妻感情易出問題宜多加注意，多抽出點時間來陪陪對方，凡事有商有量。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬兔避免探病問喪

健康逢「吊客」星出現，流年逢上此星，多主哭泣孝服、傷病等事出現，屬兔的朋友應盡量避免參加探病問喪之事，多關注家中老人身體健康，定期做好體檢，有恙及時就醫。「天狗」星入宮，手腳容易摔傷，日常生活、運動宜注意安全。（乙巳蛇年生肖運程之十一）

肖兔年份：1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011

撰文：玄學家　黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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