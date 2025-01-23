校園直擊｜《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期　高歌勉勵學生勇敢追夢

▲ 《中年好聲音2》朱博文到愛官分享克服人生低潮期，又唱出3首歌鼓勵學生！

【愛秩序灣官立小學/朱博文/中年好聲音2】2025年始來，愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）邀請了《中年好聲音2》歌手朱博文先生擔任第二十九場「小故事大成就」分享嘉賓，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生，大家都親切地稱他「朱仔哥哥」。

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朱仔哥哥自小很熱愛唱歌，不單加入學校合唱團，更時常在歌唱比賽中獲獎，其後更考獲入讀香港演藝學院的資格及能夠參加全港新秀歌唱比賽這兩個難得的機會，但是亦為他帶來了人生第一個大難題：入讀演藝或參加新秀比賽只能二擇其一，不能兼有。最後，朱仔哥哥選擇參賽，可惜未能突圍而出。他沒有放棄，繼續擔任駐場歌手，嘗試發展歌唱事業。及後，他為了生計，改行擔任財富管理經理。

不久，朱仔哥哥遇上人生第二個大難題：姐姐因病離世，令他傷心得很。去年，他為了讓離世的姐姐可以為他而感到驕傲，毅然參加一個長達六個月的音樂比賽《中年好聲音2》，並進入十六強，大獲好評。比賽結束後，他成立粉絲組織，不時開直播跟粉絲們傾偈分享比賽的感受及唱歌的樂趣。

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朱仔哥哥主動與同學們分享面對困難時，應積極面對。不要忘記初心，要好好緊握自己熱愛的事情––唱歌，甚至鼓勵同學在小學時開始發掘自己的夢想，勇敢追夢，他的勇氣及智慧不單令人敬佩，更是一份送給每位同學、家長的珍貴禮物。朱仔哥哥十分親切，與多位同學互動交談，同學們都十分興奮。

在活動末段，他更為同學們獻唱《不再猶疑》、《強》及《紅日》三首勵志歌，勉勵大家相信自己的才華。三百多位師生、家長一起與他合唱紅日，場面熱鬧感人。他的成長故事雖然有不少挫折，但他的堅持和努力正正啟發了家長們為子女在生涯規劃中有更多、更闊的選擇，明白「發掘終身興趣」和「勇敢面對自己」的重要性。

為裝備同學應付多變的社會發展，愛官一直堅持以「從體驗中學習，以成功創造成功」的辧學理念，將學習與體驗有機結合，又為同學們提供超過一百項的課外活動及培訓，發掘潛能，自我認識，為自己未來升學及就業的發展作出更好的規劃，成為一位對社會、對國家、對世界有貢獻的主人翁。

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