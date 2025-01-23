黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖龍運勢：慎防騙局　或有小財

▲ 黃楚淇蛇年生肖運程｜屬龍慎防騙局

【2025黃楚淇蛇年生肖運程/屬龍/肖龍】屬龍的朋友在乙巳蛇年，事業因有「天煞」星入宮，際遇沒有想像中的那麼順利。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬龍慎防騙局

逢「陌越」，此星變化不定，事業發展吉中帶凶，屬龍的朋友應審視自身的職場價值，充實自我與創造機遇。有創業想法的朋友可以先將計劃擬好，比直接埋頭苦幹來的快，也精準。

財運上，今年逢「天煞」、「陌越」星照命，主人際糾紛和金錢問題，故屬龍的朋友需要謹慎處理文檔合約之事，慎防騙局，以及勿借錢予人。年內可能有很多估計不到的開支，無論做生意，還是打工一族，都要預留充分的資金。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬龍或有小財富

「天喜」星入命幫扶，代表將會帶來非常活躍的人際關係，若把握得宜，也能為你帶來小財富。

肖龍者蛇年逢「寡宿」星，此星主多疑與孤獨，流年逢之需注意夫妻感情變淡。幸有「天喜」吉星入駐，代表好運、喜悅、順利，其主各種喜慶之事，正所謂「一喜可破三煞」。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬龍有婚嫁添丁之喜

屬龍的朋友感情甜蜜溫馨，很可能結出情花愛果。對於已婚人士今年則有好大機會增加新成員！

惟健康受到「病符」星打擊，預兆今年身體很容易出現問題，多小病小痛，注意皮膚、氣管的毛病。若有不適，必須盡快延醫於治。日常飲食方面盡量清淡，多做運動，這樣有助提升健康運。（乙巳蛇年生肖運程之十二）

肖龍年份：1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012

撰文：玄學家 黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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