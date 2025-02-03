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食煙乘客｜港鐵車廂接連現乘客食電子煙　吞雲吐霧神情呆滯

社會

撰文： 王月明

發布時間： 20 分鐘前

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港鐵車廂接連現乘客食電子煙，吞雲吐霧神情呆滯，網民猜測未必咁簡單。

【太空油 / 電子煙 / 港鐵】港鐵車廂內又有乘客吸食電子煙！近日，分別有人在Facebook「車cam L」「大埔TAO PO」群組上傳2條影片，指在港鐵東鐵線頭等車廂見到有女子食電子煙；無獨有偶，另有人遇見有男子於港鐵車廂內食電子煙。

2人神情相似，迷迷糊糊眼睛半閉，依靠在座椅及玻璃上，略顯疲倦呆滯，此事引起網民熱議，認為2人可能未必吸食電子煙，或另有隱情。

港鐵吸煙女｜女子港鐵車廂內吞雲吐霧　網民分析懷疑不是食電子煙咁簡單

食煙乘客｜女乘客眼神迷離食電子煙

據第1條影片可見，有女乘客「癱坐」在港鐵東鐵線的頭等車廂內，眼神迷離，時而合眼，時而扶額撥弄頭髮，疑似有些許神誌不清；隨後她顫巍巍舉起手中的電子煙吸食，猛吸一口後，頭向後猛靠在椅墊上，呼出一口白煙。周圍乘客似乎並未有異樣，而是自顧自低頭看手機。

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食煙乘客｜男乘客車廂內食電子煙手震不止

第2條影片可見，1名男乘客坐在港鐵東鐵線車廂內靠邊的位置，他一手固定手機，一手執電子煙，神情迷糊。只見該乘客邊看手機，邊將大口猛吸電子煙，而他的手一直在顫抖；隨後，他便靠在旁邊的玻璃上，雙眼緊閉，看似疲倦。據樓主猜測，「見到個疑似high嘢人士，大圍站落」。

有網民認出影片中男子，稱其有前科，「如果無認錯，佢早排上水high到瞓咗地，無反應，當時有人叫咗職員嚟，有個阿姨話幫手call白車，佢急急腳起身就走，當時都係手拎隻咁嘅嘢，當時又係面青青，手震震」。

食煙乘客｜網民猜測2人疑吸食太空油

看過影片的網民猜測，2人吸食的可能並非普通電子煙而是太空油，又批評其不應在港鐵車廂內食煙，「食煙都唔得啦！仲喺度吸毒」、「睇佢食到wing吓wing吓」、「準備上太空」、「大庭廣眾都要吸，真係已經食壞腦，完全控制唔到自己」、「毒品害人」、「佢吸緊太空油？」。

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食煙乘客｜網民籲目擊者及時報警

有網民認為如有遇見應該立即向職員反應或報警，以免呼出氣體對他人造成危害，「影完片應該通知車長即時報警，唔好以為佢食唔關自己事，噴返出嚟嘅煙一樣可能含有太空油成分，都係你哋自己吸返」。

食煙乘客｜港鐵範圍內食煙或處罰金$5,000

據《香港鐵路附例》，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違反者可罰款5,000元。

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