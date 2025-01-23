癌症治療｜癌症病人拘泥化療嚴重掉髮　莫樹錦：不會叫病人不用「根根」計較

▲ 癌症病人拘泥化療嚴重掉髮，莫樹錦表示不會叫病人不用「根根」計較。

【癌症治療／化療副作用／莫樹錦】癌症病人遇上化療，首要關注當然是掉頭髮！只是很多病人並不了解當中基本藥理。

有些化療會掉頭髮，但有很多是不會的，例如紫杉醇（Paclitaxel）便有差不多百份百掉髮的可能，而培美曲塞（Pemetrexed）的掉髮可能，只有百份之十左右，惟接受後者的病人，仍會疑神疑鬼訴苦道：「醫生，昨天洗完頭，浴缸有很多頭髮！」要知道正常人平均每天掉下一百根頭髮，再看病人仍然滿頭濃髮，便會叫病人不要「根根」計較。

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醫生也曾擁有滿頭濃髮，惟隨着年日，頭髮按生理時鐘正常慢慢地變得稀疏，按統計，每人約有九萬至十五萬根頭髮，按種族基因和髮色而有異。一根頭髮出自一個毛囊（Hair Follicle），每個毛囊有指定生長周期，包括生長期、過渡期和休止期，頭髮會在休止期下掉。年紀大的毛囊，生長周期可變得不規則，而生長出來的毛髮也會變幼。毛囊是皮膚一部分，當皮膚老化時，毛囊也難逃一劫。

年輕時，醫生的頭髮多而濃密，見到浴缸上有掉髮也毫不介意，就如荷包有錢時，花上一千幾百是等閒事；但現在頭髮開始稀薄，見到掉髮也會「根根」計較，雖未至於有黛玉葬花之情，但望着浴缸上的掉髮，也有點依依不捨，頭上少一根便增加一點稀疏，荷包缺錢便自然一毛不拔。頭頂缺髮當然也一毛不拔。

醫生終於明白病人投訴掉髮的心情，以後不會叫病人不用「根根」計較。

全文刊於《經濟日報》，原題為「「根根」計較」