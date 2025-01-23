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OK便利店優惠｜OK便利店5天狂減優惠　DREYER'S雪糕/飲品/零食$7起　免費派現金券

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

OK便利店5天狂減優惠，DREYERS雪糕$82/6件。

OK便利店（Circle K）推出最新5天狂減限時優惠，今期有兩大品牌雪糕特價，各款甜筒、雪糕杯、雪糕批每件低至$8.3起，多款無糖茶、飲品、零食都有平。另外，OK便利店聯乘BoC Pay+，由即日起免費派發現金券，即睇詳情！

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賀年糕點︱芋頭糕簡易食譜1招添粉糯口感　1樣食品代替潤腸減少鹹味

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OK便利店推出新一輪5天狂減，今期兩款大熱雪糕進行限時優惠，DREYER'S雪糕$82/6件，平均每件$13.7。點擊圖片放大看其他優惠：

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