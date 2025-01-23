OK便利店優惠｜OK便利店5天狂減優惠 DREYER'S雪糕/飲品/零食$7起 免費派現金券
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
OK便利店（Circle K）推出最新5天狂減限時優惠，今期有兩大品牌雪糕特價，各款甜筒、雪糕杯、雪糕批每件低至$8.3起，多款無糖茶、飲品、零食都有平。另外，OK便利店聯乘BoC Pay+，由即日起免費派發現金券，即睇詳情！
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OK便利店優惠｜雪糕/飲品/零食$7起
OK便利店推出新一輪5天狂減，今期兩款大熱雪糕進行限時優惠，DREYER'S雪糕$82/6件，平均每件$13.7。點擊圖片放大看其他優惠：
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推廣日期：1月22日早上7時至1月26日
詳情：OK便利店Facebook專頁
OK便利店優惠｜免費派現金券
由即日起至2月28日，登入全新BoC Pay+，即可搶Circle K $10減$2現金券。每名客戶於推廣期內最多可領取優惠一次。
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