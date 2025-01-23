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校園直擊｜佛教黃焯菴小學推正念瑜伽課程  放鬆情緒增進親子關係

升學教育

撰文： 佛教黃焯菴小學

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 小一入學 升中面試 名校專區 會員有獎

學生學習瑜伽，可幫助穩定情緒、增強專注力，忍耐力和感恩心。（學校供相）

佛教黃焯菴小學/正向教育/學生情緒/親子關係】家長們多久沒有擁抱孩子？有沒有嘗試停下手上的工作，安靜下來觀察小孩子的變化？香港繁華的都市背後，無論是家長還是學生每日營營役役，每天為工作或者學習而忙碌，最後只餘下睡眠的時間。

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香港佛教聯合會會屬小學校長會非常關注學童及家長之間的溝通及互動，佛教黃焯菴小學何倩儀校長觀察到部分學生在校出現情緒問題，較多是家長與學童相處的模式出現了分歧，但心中卻很愛對方，重視親子之間的關係，期望對方能停下來一刻，感受到自己的愛與關懷。有時未能利用清楚表達的方式，也會另雙方誤會，有見及此，特舉辦第一屆「正念瑜伽課程」(Mindful Yoga)，讓學生和家長一同參與。

 

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此課程承蒙香港正念瑜伽學會會長黃耀光博士及專業瑜伽導師教授，在設計上以趣味和身心鍛煉為主。每一課以瑜伽動作和簡易的靜心鍛煉體現法義，如慈愛心、接納、感恩讚賞、放下、分享、規律、堅忍等，並透過「四念住」(身受心法)配合呼吸法、放鬆和靜觀；在每一階段循序增加力度，逐漸契入法義四無量心和增長波羅密。

親子瑜伽 促進關係 穩定情緒

學生學習瑜伽，可幫助穩定情緒、增強專注力，忍耐力和感恩心，在成長的過程中遇上困境也可更輕鬆自在。親子共同學習瑜伽，不但令身體和精神得以放鬆和休息，透過身體接觸和交流，可增進親子關係，建立共同的話題和興趣。

黃耀光博士在活動中強調「笑容、寬容、包容」帶出正念的元素，親子能在歡樂而又平靜的氣氛中體驗瑜伽。有份出席活動的家長表示，在活動中能夠放鬆心情，身體有適當的伸展，拉拉筋，又能與孩子親密接觸，是一星期中最期待的活動。也有家長表示，「以往接觸小朋友都會很大反應，會推開我，今次透過瑜伽體驗，小孩子願意與家長接觸，增加親子交流的時間。」

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學校動態｜黃焯菴小學小一至小六不同學習主題　擴闊學生思維培養創造力及自信

 

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