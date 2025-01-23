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男神崩壞丨前亞視一哥曾推崇飲尿療法　60歲陳啟泰斷崖式衰老髮線嚴重後移兼發福

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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【陳啟泰/衰老/百萬富翁】因《百萬富翁》成為前亞視一哥，現年60歲的陳啟泰近日與圈中好友袁文杰飯聚時，有網民便留意到他似乎出現斷崖式衰老情況，不但髮線嚴重後移，臉容亦發福不少，與昔日的斯文小生形象大相徑庭。

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袁文傑早前於小紅書分享了當日與一班前亞視同事聚會的片段，當日有份出席的陳啟泰亦開心地坐到袁文傑身旁，期間兩人更互相讚賞對方「車經」及「波經」心得。片中甫開始，袁文傑即指：「今日好開心，同大佬Ken (陳啟泰) ，嘩犀利呀，車神，一講起車無人夠佢勁。」陳啟泰則回應：「車神唔夠你波神勁吖。」

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不過，片段曝光後，網民卻將焦點放於陳啟泰斷崖式衰老的外貌上，只見儘管只較身旁的55歲袁文傑僅年長5歲，但陳啟泰卻明顯地蒼老不少，除了前額禿了不少，有髮線後移情況，他的臉龐亦發漲不少，有網民更認為與另一位藝人潘志文撞樣。

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陳啟泰(Ken)過去接受傳媒訪問時曾分享飲尿治病心得，他引述《本草綱目》指飲尿是最正統的主流中醫療法，雖然喝尿並非萬能，但曾幫助他的姑姐風濕病10幾年都沒發作。至於陳啟泰本人有沒有嘗試過飲尿療法，他本人當時就沒有正面回應。

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陳啟泰1983年參加《第二屆新秀歌唱大賽》入行，於90年代加入TVB後，曾參與不少經典劇集演出，如《再見亦是老婆》、《大鬧廣昌隆》。1998年亞視以重金挖角陳啟泰過檔，一做就是10多年。他於亞視的成名作是2001年的遊戲節目《百萬富翁》，當時收視曾高達三十九點，當時有傳他的酬勞達七位數字，自此《百萬富翁》主持的形象深入民心。而眼鏡西裝的造型亦成為他的招牌形象。

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