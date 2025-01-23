高富帥養成術︱特朗普18歲細仔Barron Trump邪魅一笑搶總統就職典禮風頭　揭每日用魚子醬敷全身極盡奢華

▲ 特朗普18歲細仔Barron Trump邪魅一笑搶總統就職典禮風頭 揭每日用魚子醬敷全身極盡奢華

【特朗普／巴倫／Barron Trump／保養護膚】貨真價實的「高富帥」！特朗普（Donald Trump）日前宣誓就職美國第47任總統，其妻兒都有到場支持。在現場直播中，有不少網民被特朗普的18歲小兒子巴倫（Barron Trump）帥氣臉龐及難以忽視的身高吸引目光，可謂搶盡父親風頭。

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身高逾2米高過父母極吸睛

在1月20日進行的美國總統就職典禮上，特朗普妻子梅拉尼婭（Melania Trump）和小兒子巴倫（Barron Trump）現身撐場。透過現場直播，可見年僅18歲的巴倫身高已超過父母；還有不少他的單人鏡頭，超帥氣面龐加上一記邪魅笑容，讓網民不由得驚呼「這太瘋狂了」。

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據悉，特朗普身高1.9米，妻子梅拉尼婭身高亦有1.8米，而巴倫完美遺傳了父母強大的基因，現時身高已達2.06米！對此，特朗普曾在訪問中將兒子出色的身高培養功勞歸功於拜倫的外婆阿瑪莉亞（Amalia Knavs），稱讚她把拜倫照顧得很好；甚至拜倫只會吃她煮的飯菜，所以才長得如此高大。

極盡奢華護膚術：每日用魚子醬敷面

據外媒報道，梅拉尼婭於2005年嫁給特朗普後誕下巴倫，當時特朗普已年逾60歲。「老來得子」的特朗普似乎因此十分寵愛這位小兒子，在巴倫還非常年幼時就帶著他出席各種公開活動。

同時，身為富豪特朗普的兒子，巴倫從小的生活就極盡奢華。早在父親當上總統之前，他就生活在家族專用的紐約市中心第五大道特朗普大樓（Trump Tower）頂層公寓，享受總統套房級別待遇。

至今，巴倫已是一名大學一年級學生，在18年的人生中，他甚至有一套獨特的護膚術，養成青靚白淨帥氣臉龐。據母親梅拉尼婭過往受訪時透露，巴倫每日洗完澡後，都會使用頂級魚子醬製成的保濕霜，從頭到腳搽一遍。大概由於梅拉尼婭是模特兒出身，因此對兒子的日常護膚也特別重視，會給予他最好的保養條件。

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就讀紐約大學商學院 助特朗普獲年輕選民支持

2024年9月，巴倫入學紐約大學商學院（New York University Stern School of Business），清爽帥氣的打扮在開學日引來一陣轟動。

而在特朗普競選總統期間，年紀輕輕的巴倫對父親最終的勝選也有作出貢獻。據特朗普在勝出大選後表示，巴倫曾建議他與網紅Logan Paul和Joe Rogan進行訪談節目，事後獲得不錯的迴響，成功協助他爭取到更多年輕選民的支持。這反映出巴倫擅長利用社交媒體協助父親獲得民眾支持，令人期待他在未來4年繼續成為特朗普的好幫手。

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