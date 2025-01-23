外傭患癌︱菲傭確診乳癌稱遭僱主阻做化療兼辭退　失工作簽證眾籌醫療費

【菲傭／乳癌／化療／癌症】菲傭來港工作多年後突確診乳癌二期，遭僱主阻止化療後病情拖延至三期再進行切除手術，事後更將其解僱、趕出家門，令她痛失工作簽證化療費用暴增65倍、難以負責。近日香港亞洲家務工工會聯會協助其發起眾籌，以應付高昂醫療費用。

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綜合媒體報道及香港亞洲家務工工會聯會日前於Facebook專頁發布求助帖文，讓名39歲菲律賓藉單親媽媽Noelyn Patricio Arzaga自2013年來港工作，前年獲聘到涉事僱主家中幫忙打理家務、照顧2歲兒子及寵物狗，Noelyn稱工作期間內幾人相處融洽、猶如家人，惟去年3月她確診第二期乳癌後，4月末旬，醫生Noelyn建議先接受化療，惟僱主卻建議Noelyn直接進行切除乳房組織手術，更表示：「隨時可以送你返菲律賓」。

外傭患癌︱僱主多次拒絕化療 曾以解約威脅事主

據報道指，僱主5月陪同Noelyn覆診時，曾向醫生提及Noelyn乳癌化療後無法照顧兒子，會令她的工作受到影響，Noelyn因此同意直接進行切除手術。手術期間，醫生發現Noelyn病情已惡化為第三期乳癌，而術後兩星期Noelyn便已被安排回家繼續工作。

醫生建議她之後而要接受化療、放射及荷爾蒙治療以降低乳癌復發機會，此時其僱主卻以Noelyn化療會影響工作為由，再次拒絕，更一度威脅Noelyn假如接受化療將，將即時終止合約，後來又改口叫Noelyn自行決定，她會依約提供住宿，但之後完約收不再續約。

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外傭患癌︱突然終止僱傭合同 化療費用暴增盼眾籌

Noelyn經考慮後決定接受化療，僱主得悉後又再怒斥其私自約期做化療，因此在她病假完結、決定化療當晚，要求其立即執行李離開。突然被終止僱傭合同、失去工作簽證，Noelyn化療費用由化療每次$80暴增至$5100，費用頓時變得難以承擔。

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）上周為Noelyn發起眾籌(按此)，以支付後續的放射性治療、甚至日後申訴所需法律費用，目前眾籌金額達到$18萬。工會表示，近年接獲多則癌症患者被雇主非法解僱的案例，這些外籍家庭傭工被終止合約後，便會失去公共衛生服務福利，即使留港並提出索賠亦無法獲得相應治療，認為做法違反了《殘障歧視條例》，強調以殘疾（包括疾病）為由歧視員工屬非法行為，呼籲雇主應為患病僱員提供合理住宿及就醫環境。

乳癌｜常見乳癌治療

臨床腫瘤科專科潘智文醫生曾指出，乳癌治療主要是以混合性為主，許多時候醫生要視乎患者情況、風險、腫瘤屬性及期數去判斷採用那些治療。她指過去的開刀手術，以前通常是全乳切除，但現在乳房保存術已非常常見，病者可以只切部分乳房，還有是追蹤淋巴術(前哨淋巴手術)，均可以令患者傷口減少。

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乳癌｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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資料來源：Facebook@香港亞洲家務工工會聯會

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