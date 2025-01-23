百佳優惠｜百佳超市買洗衣珠送近$400贈品？　網民滿載而歸：好像抽奬一樣！

▲ 百佳今次送的贈品相當超值！

【百佳超級市場/百佳/優惠】百佳超級市場不時進行促銷大優惠，近日一項優惠活動引起網民熱議，因為只要買價值$353.8有4包的洗衣珠，即可獲贈總值近$400的贈品，而且贈品是食品和常用物品，相當超值，有網民更將網購成功所獲的贈物放滿地上，場面壯觀，難怪該網民也留言說：「妹仔大過主人婆！」

▲ 贈品價值近$400（Facebook圖片）

百佳優惠｜買洗衣珠送近$400贈品

日前，有網民在Facebook專頁「何師奶 ~《全職"煮"婦生活逸事 + 烹飪分享》」中分享，指滴露其中一款全能抗菌洗衣珠正進行買2送2折扣優惠，每包原價$176.9的洗衣珠，實付$353.8就有4包，平均每包僅$88.5，同時更可額外獲得總值$381.7的贈品，包括淘大生抽、清雞湯、維達面紙、出前一丁公仔麵、Tempo廁紙、可口可樂、紙包飲品等，絕對是物超所值！

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百佳優惠｜洗衣珠買2送2優惠

該網民將贈品放在地上拍照，並留言：「Wow~超多贈品呀！完全係『妹仔大過主人婆』，超巿網購，我只係買咗右手邊8包滴露洗衣珠，咁就送咗左手邊咁大堆贈品呀，超誇張！」她還溫馨提示大家，由於洗衣珠買2送2優惠，原價每包$176.9，買2件平均每件$88.5，如要獲送贈品，就要輸入購買4件，購物車就會自動扣減價格，同時會顯示贈品項目，即最終只要實付$353.8就有近$400贈品送，相當抵買！

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百佳優惠｜網民對優惠大感興趣

不少網民留言表示對優惠感興趣，並紛紛詢問購買的方法，又表示：「真的不敢相信，好像抽獎一樣」，不過亦有網民認為這類促銷模式形同捆綁式購物，擔心會引起家中囤積貨品問題。

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百佳優惠｜記者實測贈品仲有冇?

由於優惠至1月23日，TOPick記者親自到百佳網站選購相關洗衣珠，截至上午11時為止，洗衣珠仍有存貨可供購買，不過有些贈品已經送完，包括Tempo廁紙和維達面紙，只剩下其他贈品，包括一項新年驚喜贈品，就是「佳蛋仔」揮春，而暫時剩下的贈品加起來價值仍超過$150，亦未知百佳稍後會否以其他類別贈品代替送完的紙巾。

此外，可能臨近農曆年，很多人辦年貨的關係，如果即日網購的話，最快送貨日期已經排到2月1日，大家要多加留意。

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