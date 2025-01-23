個人私隱｜私隱署去年接203宗資料外洩事故按年增3成　錄442宗「起底」個案跌逾4成

▲ 私隱專員鍾麗玲。（資料圖片）

私隱專員公署今（23日）發布2024年的工作報告，公署去年共接獲3,431宗投訴個案，較2023年的3,582 宗微跌4%，當中90%的投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士；其餘約10%涉及投訴公營機構或政府部門。公署亦年接442宗「起底」個案，按年跌逾4成。

個人資料外洩事故方面，去年公署接獲203宗資料外洩事故通報，當中67宗來自公營機構、136 宗來自私營機構，較2023年的157 宗增加近3成。去年來自學校及非牟利機構的外洩事故通報佔67宗，佔全部資料外洩事故的33%。這些外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料、僱員違規、系統錯誤設定等。另有61宗事故涉及黑客入侵的資料外洩，與2023年的64宗相約。

「起底」方面，公署去年共處理 442 宗「起底」個案，較2023年的756宗減少42%。個案中，有355宗為「起底」投訴，當中原因主要為金錢糾紛，佔46%，另有25%為家人及感情糾紛。公署同期共向20個網上平台發出了194個停止披露通知，涉及5,302個「起底」訊息，遵從率超過96%。

除了移除個別「起底」訊息之外，公署亦成功透過發出停止披露通知移除了 58個用作「起底」的頻道。

公署並就118宗個案展開刑事調查，將40宗案件轉介予警方繼續跟進。公署亦拘捕20人，60%被捕人士透過社交媒體平台及即時通訊軟件，將事主「起底」，20%則透過張貼單張。

由有關條文2021年生效至去年底，公署合共處理3,326宗「起底」個案，並向53個網上平台發出了 2.072個停止披露通知，涉及33,687個「起底」訊息，遵從率超過96%。公署亦成功透過發出停止披露通知移除250個用作「起底」的頻道。

公署又指，去年主動經網上巡查發現的「起底」個案為87宗，較2022年的1,134宗大跌超過90%；而公署於2024年接獲355宗與「起底」相關的投訴，較2022年的630宗亦下跌超過4成。

公署3年間共就372宗個案展開刑事調查，並將103宗案件轉介予警方繼續跟進。公署合共拘捕了 63人，包括3次與警方的聯合拘捕行動。期內已有41 名被捕人士被落案起訴「起底」罪行，當中32人已被定罪。

公署認為，其打擊「起底」工作並無影響市民的言論自由，亦無影響網上平台在港的合法營運。公署會繼續果斷執法，打擊「起底」罪行，確保市民的個人資料私隱獲得充分保障。

另外，公署去年共接獲3,431宗投訴個案，較 2023年的 3,582 宗微跌4%，當中90%的投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士；其餘約10%涉及投訴公營機構或政府部門。

個人資料外洩事故方面，去年公署接獲203宗資料外洩事故通報，當中67宗來自公營機構、136 宗來自私營機構，較2023年的157 宗增加近3成。去年來自學校及非牟利機構的外洩事故通報佔67宗，佔全部資料外洩事故的33%。這些外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料、僱員違規、系統錯誤設定等。另有61宗事故涉及黑客入侵的資料外洩，與2023年的64宗相約。

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