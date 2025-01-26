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新年大掃除｜收納達人媽媽教路大掃除斷捨離　20件丟掉不後悔物品清單

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

澳洲一名收納達人媽媽教大掃除斷捨離，可由20類物品開始丟掉，絕不後悔。

【新年大掃除/斷捨離物品/回收/執屋貼士】星期一（1月27日）就是年廿八「洗邋遢」的日子，大家心目中有沒有大掃除「丟棄清單」？以下一名澳洲收納整理達人媽媽的斷捨離貼士，或者可以成為你的參考。

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來自澳洲的兩孩媽媽Steph Pase開設了博客，分享了不少整理收納的貼士。她在「如何快速整理 20件當下就該捨棄、不會後悔的物品」一文中表示，很多人在整理物品時會感到不知所措，一大原因是害怕「丟了會後悔」。她整理出「20件扔了不後悔的物品」（20 NO-REGRET items）清單，相信可助你還原乾淨又整齊的家居！

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20件扔了不後悔的物品
DVDs/影帶沒在用的舊衣架損壞/缺失配件的玩具餘下單隻的襪子
已損壞的家電舊電池過期化妝品/舊頭飾舊損的珠寶配飾
過期的香料電子產品配件/盒子有破洞的衣物不再用的舊床單
過期藥物鞋盒損壞的文具沒用的禮物
孩子不合尺碼的舊衣物購物收據過期的購物券/單張損壞的手工藝品

綠在區區｜全港「綠在區區」回收站一覽　10種回收物品免費換糧油雜貨現金券

清理家中垃圾時要做好分類，部分完好的物品可以拿去「綠在區區」作回收，為地球出一分力！環保署近年積極推行「綠在區區」回收計劃，於18區設置不同的回收點，市民可透過回收物品賺取積分，換領即食麵、廁紙、食油等禮品。

「綠在區區」計劃遍佈全港18區，目前已有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，以及超過120個「回收流動點」，涵蓋各大型屋苑、商場、政府場地等。只要到回收站提交物品，即可賺取對應的積分，以下為「綠在區區」回收指定10種物品：

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想知更多回收儲積分換禮物詳情及回收點地址，即睇：

綠在區區｜全港「綠在區區」回收站/便利點一覽　10種回收物品免費換糧油雜貨現金券【附地址】

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