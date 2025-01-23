腦腐世代｜牛津年度代表詞「腦腐」世代來臨　6個警號判斷你是否「腦腐」

▲ 顧紀筠談牛津年度代表詞「腦腐」。

【牛津大學／腦腐】講開被網上文章荼毒的同時，「Brain Rot」（腦腐）時代也宣告來臨了。「腦殘」聽得多，一般用以譏諷別人壞腦。而「Brain Rot」這個新世代潮語，則剛獲選出，成為二○二四年度《牛津英語大詞典》的代表詞。

根據牛津大學出版社的定義，「腦腐」是指因為過度腦碎或缺乏挑戰性的內容，導致精神或智力退化，也可以指引起這類退化的事物，在短影音和社群當道的科技時代。這種「腦腐」現象反映了社會對思想深度的輕視，以及對簡單化和膚淺的偏愛。

最新影片：

如何分辨自己是否有「腦腐」？來看看以下幾點予以判斷：

一、如果你開始看不了太長的文字，想知道甚麼事的第一直覺是找YouTube懶人包、看TikTok，那你可能是「腦腐」的高風險族群。

二、比起嚴肅的社論、知識性內容，你是否更想睇搞笑影片？對時事、學問、常識失去興趣，長久下來可能會使大腦失去批判性思考和學習能力。

三、對工具如：Google、AI的過度依賴，削弱個人的記憶力和解決問題的能力，更傾向於接受簡單化的答案，而不願意探討更複雜的視角。

四、現代人每天接收大量信息，但大部分的資訊都沒有經過篩選，開始無法區分甚麼是正確與重要的信息，容易被網絡風向帶着走。

五、因為減少了面對面的交流，導致孤獨感增加、同理心下降（成為網絡酸民），逐漸成為「無知」的人。

六、無聊滑短影音或追劇，總是感到空虛，難以取代持久的成就感和幸福感，愈來愈不快樂。

如果生活已步入上述方向，務請注意。

全文刊於《經濟日報》，原題為「腦腐」