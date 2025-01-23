百佳超市贈品｜百佳買4袋洗衣珠獲近$400贈品　紙巾/即食麵/飲品/廚房用品

▲ 超市買4袋洗衣珠獲近$400贈品，紙巾/即食麵、飲品及廚房用品，網民感慨：妹仔大過主人婆！

【贈品 / 促銷 / 百佳】農曆新年在即，各大超市都推出各式優惠促銷吸引消費者。近日，有網民在Facebook分享自己於百佳超級市場網上商店的1次購物經歷，指其購買了8袋洗衣珠，竟額外獲贈多種生活用品及食品。

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超市贈品｜買4袋洗衣珠獲贈近$400禮品

據樓主分享，她與百佳網上超市購購買洗衣珠，該款產品正在進行買2送2的折扣優惠，每袋洗衣珠的原價為176.9元，購買4袋實際付款為353.8元，平均每袋僅88.5元。

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樓主購買了8袋洗衣珠，疊加優惠碼後，實際花費677.6元，與此同時，還獲贈1提抽紙、兩袋即食麵、4卷錫紙、2提卷紙、3組烏龍茶、9提面紙、8瓶雞湯及2聽可樂，不禁感慨實惠「妹仔大過主人婆」。

據超市網站顯示，購買4袋洗衣珠，即可獲贈面紙、生抽、茶飲、可樂等總價值381.7元的禮品。不過，現時該商品優惠及贈品活動雖然仍在，但網頁已顯示「暫無存貨」。

▲ 百佳網上超市所示該洗衣珠的禮品贈送方案。（百佳網店）

超市贈品｜網民：好似抽獎

該優惠引起網民熱議，紛紛讚道十分優惠，「好似好抵」、「真係好抵」、「真的不敢相信，好似抽獎一樣」；不過也有人認為此類捆綁銷售會致家中物品囤積，「呢種捆綁式購物禮包，只會令屋企囤積越來越多到唔等洗嘅嘢，要消化曬都要好長時間」。

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