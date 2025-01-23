五索去秀茂坪︱五索「降呢」搬離山頂豪宅　與裕美到秀茂坪散心慨嘆現自己現在太紅

▲ 五索與裕美到秀茂坪拍片。

【五索 / 鍾睿心 / 小三 / 裕美 / 馬清鏗情婦】「五索」鍾睿心（Rachel）當馬清鏗小三事件爆出後，成全城熱話，身為小三卻態度囂張、語不驚人誓不休的五索，更成眾矢之的。

不過，五索一於小理，繼續在個人IG以限時動態上載短片，當中一條片騷其豪宅的大浴室，束起長髮的她穿灰色TUBE TOP盤膝而坐，對鏡自拍，然後將鏡頭慢慢移向自己作特寫，從鏡子倒影所見看到她慢慢咧嘴而笑，可是畫面詭異有點似恐怖片。

同時，她又拍片騷自己享受浸浴、食鮑魚，展現生活寫意一面似在炫富示威。

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五索近況︱踏場到秀茂坪食紅豆沙

此外，過往一直頻頻拍騎呢片的五索已約一星期沒再拍片，今日終於又再繼續與好姊妹裕美拍片。影片在室內遊樂場拍攝，裕美對鏡頭聲稱五索自困在家多時，因此決定帶她出外散心，而鏡頭所見五索戴住LED光療面膜儀「冇面見人」在遊樂場玩機動遊戲。

然後，鏡頭一轉曾嘲諷網民住秀茂坪的五索，與裕美坐私家車到秀茂坪，五索表示去食紅豆沙，並對鏡頭向當地居民打招呼，不過二人一直只在車上拍片，沒有下車在秀茂坪拍街景。

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五索近況︱與裕美林作做鄰居

五索在車上表示，現時心情已轉好，更表示自己現在很紅，引來多人向她攞簽名，由此感不習慣。曾表示自己住慣山頂連對麥當勞道此地段豪宅也看不上眼的五索慨嘆，現在要搬到去麥當勞道與裕美做鄰居。

之後，她們落車在秀茂坪睇夜景，更驚嘆地稱原來在秀茂坪可以睇那麼漂亮的夜景。

有部份網民讚裕美夠義氣，比如指：「風頭火勢，美美仲陪住响5索身邊，真系（係）夠老友」，但也有網民表示：「單啲嚟講一個俾人利用，一個利用人…」

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