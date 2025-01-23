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凍齡秘密｜44歲張栢芝14歲清純靚樣流出　早晨護膚只用1物洗面【附多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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張柏芝14歲清純舊照流出！（網上圖片）

【張栢芝／真女神／凍齡／仙氣】現年44歲的女星張栢芝已是3孩之母，大仔Lucas也已17歲，但媽媽栢芝的美貌仍毫無衰老痕跡，如同吃了防腐劑一樣。近日有網民就翻出栢芝30年前的舊照，其清純美貌仙氣逼人，難怪獲不少網民大讚「真女神」！

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近日有網民在微博「香港電影吧」找到張栢芝30年前的青澀舊照，相中的她只有14歲，已經氣質非凡，仙氣逼人。擁有一半英國血統，甜美的外型的張栢芝立刻被網民封為「真女神」。不少網民大讚其美貌30年如一日，如同吃了防腐劑一樣，把不少當紅女星都比下去。

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凍齡秘密｜全天然美貌30年如一日

當年的張栢芝身穿藍色背心和長褲，留有一頭黑長直髮和混血感美貌盡顯氣質，僅是略施脂粉，凸顯清秀五官。張栢芝近年鮮少出現在幕前，專注湊仔，亦不時在Instagram分享生活點滴和健康心得。她曾拍片分享護膚秘密，指自己早上起床只會用清水洗面，不會用洗面膏或洗面奶，隨後再根據當日膚況和季節，選用不同的護膚產品。她平日亦毫不忌諱素顏示人，更私心分享自己愛行山的運動習慣，大概凌晨3、4點就會起床梳洗，一大早就會出發，非常自律和健康。

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凍齡秘密｜熱愛運動愛下廚　清晨起床行山游水

張栢芝直言非常愛運動，可以為了做運動而清晨起床。就算不行山，她在工作天亦會特地早起，在家先做一下瑜伽或伸展運動，然後跳繩、甩呼啦圈，等到泳池開放就會接著去游水，游大概半小時後上水，完成上述運動後才會開始一天緊密的工作行程。她平日亦喜歡在家煲湯煮飯，不時分享烹飪心得和私藏菜式公諸同好，如雞腳湯、魚湯，甚至乾炒牛河都絕對難不倒她。

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凍齡秘密｜《喜劇之王》出道爆紅　歌影視三棲全能

張栢芝18歲就因出眾外貌被選中出道拍攝廣告，後來獲周星馳賞識演出電影《喜劇之王》女主角爆紅。1999年，她更推出首張個人單曲《任何天氣》。感情方面，她曾與謝霆鋒結婚並育有2個兒子Lucus和Quintus，兩人於2011年離婚，2018年她突然秘產一子「小王子」Marcus，幾乎絕跡幕前專注照顧家庭。近年她逐漸復出，參加內地真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》。

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