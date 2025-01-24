TOPick會員有獎｜送你香港寵物節2025 門票(160份) (每份4張)

第20屆「香港寵物節」將於2月舉行首度展出國寶級瑤山鱷蜥 文創潮玩成新趨勢

調查指港人養寵物月花$2,086 年增長逾6%

歷屆規模最大、展位最多，由展覽集團舉辦、CSL冠名贊助的「香港寵物節2025」，將於2月6至9日（四至日）假 香港會議展覽中心舉行。展覽集團今日舉行新聞發佈會公佈展會詳情，同時發佈「全香港住戶飼養寵物的消費數據及趨勢分析」。

「香港寵物節」經歷廿載，規模更是歷來最大，3號展覽廳面積達26萬平方呎，有近400個參展商、超過1,000個展位，匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，更比喻為「寵物界工展會」。展覽可讓所有寵物愛好者攜帶愛寵一同入場盡情購物和欣賞不同的精彩活動，勢成為一年一度的寵物界盛事。

展覽集團同日發佈「全香港住戶飼養寵物的消費數據及趨勢分析」於去年12月至今年1月以網上問卷訪問1,300名公眾人士關於寵物消費等情況，當中有1,000份有效問卷，調查發現最受港人歡迎飼養寵物的類型依次為狗狗、貓咪、兔子、爬蟲及鳥類。80.1%受訪者指過去12個月養寵開支有所增加，平均每月在飼養寵物上的支出達到2,086港元，較去年的1,962港元增長6.3%，預計寵物產業市場規模達62億港元。而每月在飼養寵物上花費$1,501至$2,500的比例從27.5%上升至32.4%。79.1%受訪者預期未來6至12個月內的飼養開支將會增加，超過一半受訪者表示開支增加10%以上。

展覽集團有限公司總經理朱雪玲小姐表示：「每月寵物市場規模達至5.2億元，每年逾62億元。香港寵物節2025適逢蛇年後首個大型公眾博覽，今年踏入第20屆，規模更勝往年，首次貫通整個3號展覽館以滿足市場需求。」隨著寵物飼養的普及化，市場需求帶動了寵物相關行業的多元化發展，涵蓋食品、用品、美容護理、醫療、旅遊及文創等領域。其中，文創潮玩成新興趨勢，為配合市場熱潮，今屆首度增設國際寵物文創潮玩區，推動寵物文化的多元發展。

今年「香港寵物節2025」首度增設「動物多元生命館」、「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區，其中「動物多元生命館」雲集多種爬蟲界巨星，包括首次在港展出的國家一級保護動物瑤山鱷蜥，並展示蘇卡達象龜、美洲鬣蜥等多種爬蟲類品種及生態互動，還有生態教育講座、甲蟲標本工作坊等活動，讓觀眾探索神秘莫測的爬行王國，啟發生命教育；「國際寵物文創潮玩區」及全新海外展區匯聚多個國內外品牌，展示創意滿載的寵物周邊商品與手作精品，結合寵物與潮流文化的獨特魅力，促進寵物與文創產業的交流與發展。

大會一直提倡「愛護動物，尊重生命」，每年亦邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與，20年來，香港寵物節與本地超過22個非牟利機構合作，贊助超過470個展位、每場贊助超過95萬，累積金額超過1,500萬元。寵物節首次與香港青年協會合作推出「寵物節2025 – SLASH POINT 萌寵工作坊」，集結多元化寵物主題工作坊，包括陶瓷寵物繪畫、3D打印寵物錢箱、寵物造型押花匙扣、似顏繪、DIY首飾等，入場人士可親身創作獨特寵物用品。

博覽更設有各種寵物主題的展區及多項精彩活動，包括「香港狗會新春嘉年華」、「迎春接福CFA冠軍貓展2025」、「第18屆狗狗全國運動會」及全港最大型的室內「寵物同樂主題公園」等。香港狗會新春嘉年華設有蛇年親親打卡位和狗狗遊樂場，並舉行一系列狗狗專屬活動，包括「寵物美容仿真毛創意比賽」及「業餘服從比賽」，更有寵物美容手工班、服從訓練班及狗狗天才表演等講座和現場演示，亮點之一的「業餘犬種豁免賽」可以一次欣賞到柴犬、比熊犬、鬆師犬、邊界牧羊犬及查理士王騎士犬等參賽狗狗。寵物界的國際級選美賽事「迎春接福CFA冠軍貓展2025」將於兩天內舉行10環賽事，邀請來自美國、芬蘭、澳洲及香港的11位資深評判，超過100隻貓貓參賽，涵蓋近20個品種，包括波斯貓、異國短毛貓、緬恩貓等，更特別展出新加坡貓以及香港新引入的玩具短尾貓，絕對是貓奴不可錯過的盛事。

第18屆狗狗全國運動會第二站—香港站比賽將於展覽期間舉行，活動設有多項趣味競賽，包括50尺短跑、100尺來回、50尺跨欄、三項鐵犬、跳高、跳遠，以及新增的競賽項目—三圈追逐。大會更邀請劉威煌、陳嘉恒和鍾雨璇擔任愛心大使，為參賽狗狗加油打氣，並攜手推廣寵物友善理念。今年寵物節特設全港室內最大型的寵物主題公園，設有史努比打卡點及狗隻訓練班，為主人與愛寵打造多元化的互動體驗。為推動香港成為人寵共融城市，寵物節首次聯同九巴一起合作於博覽期間為「寵物巴士遊」特設灣仔會展上落客點，方便主人與愛寵參與活動。該計劃將於周末及假日提供多條路綫，覆蓋中環、西九、沙田、大埔、馬灣及西貢等地，方便主人與毛孩共享愉快出行時光。

博覽期間將舉行香港寵物節x香港寵物業商會「海外商務對接交流會」，邀請國內外寵物行業翹楚及參展商共聚一堂，共同探討行業趨勢、分享經驗，就各地市場的最新趨勢進行交流。「MoCity毛城城我最喜愛寵物品牌大獎2024」頒獎典禮，表揚廣受公眾愛戴的優質寵物品牌，為業界樹立榜樣，推動行業發展。

香港寵物節2025

日期：2025年2月6至9日(星期四至日）

時間：2月6至8日 (星期四至六)︰中午12時至晚上9時

2月9日 (星期日︰中午12時至晚上8時

網址

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